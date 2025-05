El Baxi Manresa acomiada la temporada derrotant la Laguna Tenerife (86-83)

El Baxi Manresa ha acabat la temporada amb una victòria contra la Laguna Tenerife. Ha estat un partit d'aquells que el tòpic diu que generen emoció. Diversos han estat els protagonistes durant els quaranta minuts. Des dels primers minuts de Dani Pérez, la brega d'Emmanuel Cate, la rauxa de Derrick Alston fins la fiabilitat final de Cameron Hunt. Han estat homes importants que han contrarestat uns excel·lents Marcelinho Huertas i George Shermadini. Tot i la victòria contra la bèstia negra, l'equip manresà quedarà en desè lloc ja que l'UCAM Múrcia ha guanyat a Las Palmas. Com a mínim, el balanç queda equilibrat amb disset victòries i disset derrotes. Mario Saint-Supéry no ha jugat la segona part per lesió.

Mario Saint-Supéry, Cameron Hunt, Musa Sagnia, Marcis Steinbergs i Bodian Massa han estat els cinc titulars del Baxi Manresa. Per de la Laguna Tenerife han estat titulars Marcelinho Huertas, Bruno Fitipaldo, Thomas Scrubb, Tim Abromaitis i George Shermadini. Els bagencs han sortit encertats de cara a cistella. Els canaris, també (11-11, minut 4). Huertas i Shermadini es mostraven com els liders del seu equip mentre que al Baxi Manresa tot estava més repartit. L'entrada de Dani Pérez ha coincidit amb un lleuger domini del quadre local. En dues ocasions, el Baxi Manresa ha assolit quatre punts al seu favor. El base hi ha contriibuit amb set punts sense errada. Derrick Alston també ha destacat als primers deu minuts. L'ala-pivot ha forçat personals i ha anotat un triple que feia vibrar el Nou Congost (24-18, minut 8). Poc després, el mateix Alston rebia una tècnica per protestar amb molta vehemència una falta no xiulada al seu favor. La decissió ha acabat amb el Nou Congost cridant "ACB, corrupció" i la petició de megofania que el públic cessés aquest càntics després de les queixes arbitrals. La tècnica a Alston ha situat un llindar tan baix que poc després Huertas ha rebut el mateix càstig. Al final del primer quart, el Baxi Manresa dominava per 31-26.

L'inici del segon quart ha contrastat amb el primer. Els dos equips només han sumat dos tirs lliures per banda als pritmers tres minuts de període. El Baxi Manresa no trobava el ritme. Jugadors com Cameron Hunt i Retin Obasohan perdien possessions en voler fer accions massa boniques. La Laguna Tenerife ho ha aprofitat per igualar al partit (33-33, minut 14). Lluís Costa ha culminat la remuntada visitant amb un triple que poc després respondria al límit Mario Saint-Supéry. Alston també ha anotat de tres. No ha servit perquè el seu equip recuperés el ritme ja que el Baxi Manresa no ha aprofitat bones oportunitats per treure una renda al seu favor ni que fos modesta. La primera part s'encaminava a un empat fins que Pérez ha anotat un triple al límit per fixar el 45-42.

La segona part ha començat amb una antiesportiva de Shermadini a Massa. El francès ha marxat als vestidors després de sagnar. Cate l'ha substitutit i ha estat l'encarregat d'anotar els dos tirs lliures. El romanès ha aprofitat l'ha jugada addcional per sumar quatre punts a la mateixa jugada (49-42, minut 21). Bruno Fitipaldo ha volgut reaccionar amb el tir exterior. L'uruguaià ha igualat tot sol el partit. El pitjor per als bagencs ha estat que el seu rival ha imposat el ritme que més li convenia. Aaron Doornekamp i Marcelinho Huertas també han aparegut per impulsar el conjunt de Txus Vidorreta. El tercer quart acabava amb males sensacions per al Baxi Manresa (63-68).

Cinc punts seguits igualaven un partit que tornava a començar a manca de set minuts per a la seva conclusió. Novament, el marcador ha avançat a un ritme molt lent. Els empats eren una constant. A 70, 72 i 74. Fins que Obasohan ha canviat aquesta dinàmica des de la línia de tres (77-76, minut 38). Els canaris no havien dit la última paraula i s'encomanaven als seus jugadors franquícia. Huertas tornava a la pista per liderar els atacs del seu equip. Però qui anotava era Fitiplado (79-81). Hunt responia, també amb un triple, per avançar de nou el Baxi Manresa. La Laguna Tenerife ha confiat novament amb Fitipaldo. Aquest cop, el sudamericà ha fallat. El rebot l'han capturat els bagencs i Hunt ha rebut personal. L'escorta s'ha mostrat fiable. 84-81 a manca de divuit segons. Vidorreta ha planificat la que podia ser la darrera jugada. No li ha sortit bé. Alston s'ha fet amb el poder de la pilota. La victòria depenia que el nord-americà anotés com a mínim un tir lliure. Ha estat així. Però una safata de Costa donava una darrera esperança als tinerfenys. Cate també ha transformat un tir lliure tot i tenir la intenció d'errar el segon quan ja havia fallat el primer. El marcador registrava un 86-83 i quedava un segon. Vidorreta tenia últim temps mort en la cerca del miracle. El tir de Doornekamp ha picat al ferro i la victòria s'ha quedat a casa (86-83). Desè lloc final per a un Baxi Manresa que acaba amb disset victòries i disset derrotes.

Incidències: Antonio Conde, Carlos Cortés i Yasmina Alcaraz han xiulat el partit. El periodista Xavier Prunés ha rebut un homenatge en reconeixement a la seva trajectória. L'equip del Manresa CBF també ha recollit el suport del Nou Congost pel seu ascens a Lliga Femenina 2. El seleccionador alemany Àlex Mumbrú ha presenciat el partit en directe. Derrick Alston ha rebut el trofeu que l'acredita com a membre del quintet ideal de l'ACB de mans de Joan Creus.