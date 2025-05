Diego Ocampo: «Estic content de l'esperit que ha tingut l'equip tot l'any»

Diego Ocampo, tècnic del Baxi Manresa, ha valorat la bona entrada dels seus jugadors amb la circulació de pilota i els bons ajustos en defensa en el partit contra la Laguna Tenerife. En canvi, el segon quart no l'ha acabat de satisfer. La situació ha millorat al tercer quart, tot i que en alguns moments el seu equip ha patit llacunes defensives. "Però des de la perseverança hem aconseguit arribar a un final igualat. Potser ha estat el millor final igualat de tota la temporada", ha comentat Ocampo. El triple anotat per Cameron Hunt ha estat "important" i sobre els tirs lliures finals d'Emmanuel Cate "tot ha sortit al revés". Finalment, el gallec s'ha mostrat satisfet de la darrera defensa que ha certificat la victòria del seu equip.

El Baxi Manresa acaba l'ACB amb disset victòries i disset derrotes. I la temporada amb un balanç positiu de 26-24. A més, amb el bon regust de tancar el curs amb una victòria contra un rival que ha estat molt incòmode els darrers anys. Ocampo creu que "la justícia te l'has de guanyar a la pista. Hem de pensar qui som i què tenim. Segur que la temporada que ve serà més difícil. O augmentem recursos o ens reinventem". Però sí d'una cosa s'ha mostrat satisfet Ocampo és de l'esperit que han mostrar els jugadors des del primer partit de pretemporada contra el Bàsquet Girona fins la darrera jornada contra la Laguna Tenerife.

Precisament, de cara a la propera temporada, el tècnic del Baxi Manresa encara no sap amb quins jugadors podrà comptar. "Ara és hora de baixar les emocions i acomiadar-nos bé dels jugadors. I després els haurem d'escoltar". L'únic segur és que encara no hi ha cap nova incorporació tancada de cara a la temporada 2025-26.

Una altra de les incògnites és saber si el Baxi Manresa jugarà competició europea. Ocampo vol jugar "al màxim nivell. Però dependrà de com acabi la temporada i a quines competicions s'apunten els diferents equips".

Txus Vidorreta vol celebrar el tercer lloc al final de la fase regular

L'entrenador de la Laguna Tenerife, Txus Vidorreta, ha felicitat el Baxi Manresa per la victòria en el dia d'avui i també per "la bona temporada que ha fet". Centrat en el partit, el biscaí ha vist un equip que no ha entrat bé al partit i que tampoc no ha sabut gestionat el tram final. "Al final no hem pres bones decisions". Una d'aquestes ha estat concedir un tir alliberat a Cameron Hunt que ha estat cabdal. Un dels aspectes que també han condicionat els quaranta minuts han estat les personals amb què s'han carregat Bruno Fitipaldo, Jaime Fernández i Marcelinho Huertas.

La Laguna Tenerife s'enfrontarà al Joventut als quarts de final de la Lliga Endesa. Vidorreta prefereix abans celebrar un tercer lloc que és el segon millor resultat del club en tota la seva història.