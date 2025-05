Armel Traoré és operat amb èxit de la seva lesió al cap de l'astràgal

El jugador del Baxi Manresa Armel Traoré ha estat operat de la lesió que es va fer al cap de l'astràgal i que el tindrà de baixa uns quatre mesos. Ha estat el mateix jugador que ha publicat un missatge a les seves xarxes socials per explicar que l'operació ha estat un èxit. Traoré ja pensa en el futur i explica que "ara és el moment de curar-se, reconstruir i tornar més fort".

El jugador continua el seu text agraint el suport rebut per part de tot el seu entorn més proper (parella, família, amics i agents) en uns moments que són complicats. També espera aprendre molt d'una temporada plena de "contratemps, revessos, dolor i lliçons".

Traoré acaba el post amb un missatge amb una clara connotació religiosa dient que "ara tot el que sento és gratitud pel que he pogut fer i per tot allò que Al·là sap que és millor per a mi".