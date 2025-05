El Baxi Manresa acomiada la temporada contra la seva bèstia negra

El Baxi Manresa acabarà davant la Laguna Tenerife (divendres, 21.00h. Vamos) una temporada de contrastos. Trenta-quatre jornades de competició que barregen l'alegria d'una permanència folgada amb la decepció final de no ser al play-off per al títol. Una temporada que quedarà en el record col·lectiu per la irrupció de jugadors com Derrick Alston i Mario Saint-Supéry. I vuit mesos que van començar amb els dubtes que generava una plantilla amb nou cares noves més la del tècnic i que han tingut bons moments. La mala ratxa al tram final seria la petita aresta d'un any amb més alegries que tristeses. Per a diversos jugadors de la plantilla del Baxi Manresa pot ser el seu darrer partit davant de qui ha estat la seva afició.

El partit és clau per assolir la novena posició final de la Lliga Endesa. Perquè això succeeixi, cal que el Baxi Manresa derroti la Laguna Tenerife i que l'UCAM Múrcia perdi contra el Dreamland Gran Canaria. Diego Ocampo comptarà amb tota la plantilla excepte Armel Traoré. Cameron Hunt i Retin Obasohan han patit problemes físics però podran jugar si el seu tècnic ho creu oportú. El tècnic gallec defensa el seu discurs fins el final i demana "seguir millorant. Hem competit bé però ens ha faltat alguna cosa. A veure si aquesta setmana fem aquest pas". Ocampo no creu que durant el partit els jugadors estiguin pensant en aquesta circumstància.

La Laguna Tenerife arriba amb feina per fer. Els canaris fa setmanes que estan classificats per al play-off i saben que jugaran la primera eliminatòria amb el factor pista a favor. L'única incògnita és saber si ho faran des de la segona posició o la tercera. Per això, l'equip de Txus Vidorreta necessita guanyar o bé que perdi el València Basquet, que rep el Río Breogan. De fet, els canaris podrien tenir assegurada la segona plaça si l'ACB els hagués donat la raó quan van reclamar alienació indeguda d'Amida Brimah el dia que van enfrontar-se al conjunt taronja. Però el comitè de competició els va denegar una raó que el reglament semblava donar-los clarament i no tenen la segona posició lligada.

Apart d'assolir la segona plaça, la Laguna Tenerife té un segon repte. Els tinerfenys tenen al seu abast aconseguir la millor marca en llançaments de dos punts de la història de l'ACB. A manca d'una jornada per acabar la fase regular, acumula un encert del 61,09% i aquesta dada no l'ha aconseguit cap equip en els més de quaranta anys de competició. El què sí que té segur el conjunt de San Cristóbal de la Laguna és tenir les seves files l'MVP. Marcelinho Huertas ha estat el jugador més votat entre entrenadors, jugadors, mitjans de comunicació i aficionats en una votació renyida amb Ante Tomic.

Serà el quart partit oficial entre bagencs i canaris aquesta temporada. Ocampo destaca del rival que "són un equip molt experimentat i és igual com vagi el partit. I són especialistes en jugar molt bé l'últim quart. També tenen paciència fins trobar la millor opció. No van segons perquè sí".

Antonio Conde, Carlos Cortés i Yasmina Alcaraz arbitraran el partit.