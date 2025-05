L'infantil femení del Vòlei Manresa puja a la Primera Divisió de Catalunya

L'equip infantil femení blanc del Vòlei Manresa ha assolit aquest diumenge l'ascens a la Primera Divisió de Catalunya després d'una temporada excepcional i una fase d'ascens impecable. Amb un balanç de 25 victòries en 26 partits disputats durant la temporada regular, les joves jugadores han demostrat un alt nivell de joc, compromís i esperit d'equip que les ha portat al cim del voleibol català en la seva categoria.

La fase d'ascens, disputada aquest cap de setmana, ha posat a prova el talent i la determinació de les manresanes davant rivals de gran entitat. Dissabte van superar amb autoritat el CV Molins per 3-0 i diumenge al matí el CV Olot amb un altre contundent 3-0. La gran final es va disputar diumenge a la tarda al Pavelló del Congost, en un partit vibrant contra el CV Reus. Després d'un enfrontament molt igualat i intens, el Vòlei Manresa va acabar imposant-se per 3-2 per certificar, així, l'ascens a la màxima categoria catalana.

A més, aquest pròxim diumenge 1 de juny a 2/4 d'1 del migdia, el Vòlei Manresa disputarà la Final de Campiones, on s'enfrontarà a l'Esplugues B, campió de la Fase Final de Filials. Una nova cita important per a les manresanes, que tindran l'oportunitat de tancar una temporada espectacular.