Derrick Alston forma part del quintet ideal de l'ACB

La bona temporada de Derrick Alston ha tingut el premi de la inclusió del jugador del Baxi Manresa al quintet ideal de la Lliga Endesa. L'ala-pìvot ho ha aconseguit la temporada del seu debut. Alston s'ha adaptat molt bé a la competició i, a més, ha aportat espectacle. Un dels aspectes més destacats del nord-americà és l'anotació situant-se en el segon lloc del rànquing amb una mitjana de 17 punts per partit. A més, ha capturat 4,3 rebots, 1,8 assistències, ha recuperat 1 pilota i ha col·locat 0,2 taps per fer una valoració mitjana de 16,2 crèdits per partit.

El millor partit d'Alston va ser a l'Olímpic de Badalona amb 22 punts, 8 rebots, 3 assistències i una valoració de 32.

Acompanyen el jugador del Baxi Manresa Marcelinho Huertas (La Laguna Tenerife), Jean Montero (València Bàsquet), Mario Hezonja (Real Madrid) i Ante Tomic (Joventut de Badalona).