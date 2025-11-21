El nou revés a Collboni l'obliga a una altra qüestió de confiança per tenir pressupostos

"Cada vegada hi ha hagut una pela més de poma sobre la taula". Aquest va ser el símil escollit el curs passat per anunciar la manca d'entesa entre les peticions de BComú i la posició del PSC, a Barcelona, per parlar del pressupost anual. Llavors, la queixa la verbalitzava el tinent d'alcalde socialista Jordi Valls. Aquesta vegada el torn de la metàfora corresponia als comuns, malgrat s'utilitzés per explicar el mateix desenllaç. "Collboni ha baixat d'un tren en marxa", ha reblat insistentment la portaveu dels comuns a Barcelona, Gemma Tarafa, sobre el fet d'haver acabat les negociacions al novembre, malgrat que hi hagués més marge temporal. La conclusió, però, era la mateixa. El govern municipal xoca per tercer any consecutiu amb la manca de la majoria necessària per aprovar el pressupost. A partir d'aquesta confirmació, l'alcalde Collboni ha anunciat que activa una nova qüestió de confiança, com ja va fer el 2024. Això, si prospera, li permetria aprovar uns nous comptes per als 2026 sense necessitar la majoria absoluta.
A la votació clau, el PSC i ERC (15 regidors) s'han posicionat a favor del pressupost, mentre que BComú (9 regidors) s'ha abstingut i Junts, PP i Vox (17 regidors) s'hi han oposat. Els números no han sortit i l'executiu socialista buscarà ara un nou tràmit per aconseguir desplegar la seva proposta econòmica per al 2026.
Malgrat la manca d'acord, el divorci entre socialistes i comuns ha estat dòcil, aquesta vegada. El to de les intervencions al plenari municipal ha estat més suau que el d'altres moments del mandat, on la tensió era més evident, i el desenllaç també busca una mena de concòrdia afegida. Segons ha anunciat Collboni al plenari i ha matisat Jordi Valls a posteriori, en una conversa amb els mitjans de comunicació, els pressupostos de l'any vinent inclouran algunes de les condicions que el PSC ha discutit amb BComú els darrers dies. Sense concretar, el tinent d'alcaldia responsable de la carpeta econòmica ha assegurat que reforçaran la inversió en habitatge per fer més compres de pisos a través del tanteig i retracte, a més d'incloure noves accions contra el sensellarisme, dues línies marcades pels comuns.
El líder de Junts, Jordi Martí Galbis, ha lamentat que es torni a optar a la via de la moció de confiança per aprovar els comptes i ha plantejat com a sospita que el govern socialista no ha tingut en cap moment l'objectiu vertader d'arribar a un pacte amb la resta de forces del consistori. "Som malpensats però tenim força raó", ha reivindicat el cap de files de la força política amb regidors a l'Ajuntament.
El pla de la qüestió de confiança
Ara, Collboni signarà de manera immediata -avui o demà- el decret necessari per convocar un ple extraordinari en què es debatin els comptes com una qüestió de confiança a l'alcalde. Tot apunta que podria celebrar-se el dimecres de la setmana vinent, apunten fonts de l'executiu. La previsió és que el govern del PSC torni a rebre un revés, en aquella votació. Llavors, s'activarà un període de 30 dies perquè l'oposició presenti un candidat alternatiu a l'alcaldia que arribi a sumar 21 suports, entre els regidors. Com aquesta possibilitat és molt difícil d'imaginar, el govern socialista tindrà el camí aplanat llavors per acabar aprovant els seus pressupostos.