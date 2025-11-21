Sense acord d'última hora: BComú no votarà a favor del pressupost de Collboni

Sense acord d'última hora. Així és com s'arriba aquest divendres al plenari decisiu del pressupost del govern de Jaume Collboni per al 2026 a Barcelona. Tots els ulls estaven posats en BComú, amb qui els socialistes havien obert la porta a negociar, però al final no s'ha rubricat cap entesa. Mentre els comuns demanaven més temps per explorar les carpetes clau, aquest any el govern socialista té més pressa que els exercicis anteriors. L'executiu conclou que si es volia arribar a un acord, es podia haver fet per al plenari d'aquest novembre. Així, si no hi ha un cop de timó d'última hora, el PSC mantindrà la proposta dels comptes anuals prevista per a aquest plenari, la votació no tirarà endavant, i els comptes sortiran rebutjats.
Això, a la pràctica, farà que el govern socialista activi la via de la qüestió de confiança pròximament. Aquest mecanisme permet aprovar els pressupostos sense necessitar la majoria absoluta. L'executiu de Collboni ja ho va fer el seu primer any de mandat, i també ho havien els dos anteriors alcaldes, tant Xavier Trias (CiU) com Ada Colau (BComú).
Mentre que els comuns han aclarit que s'abstindran, amb una compareixença prèvia al plenari municipal, ERC hi votarà a favor -després d'haver aconseguit pactar alguns compromisos econòmics- i Junts, PP i Vox votaran en contra de la proposta socialista.
Els darrers dies, la presidenta del grup de BComú, Janet Sanz, havia remarcat que hi havia voluntat d'arribar a un acord de pressupostos però que les seves condicions incloïen que el govern municipal fes nous eixos verds, que destinés 20 milions d'euros de promoció turística a inversió en habitatge o que preveiés l'obertura de nous allotjaments per a persones sense llar. El tinent d'alcaldia Jordi Valls ha mogut peces per acostar-se a algunes d'aquestes peticions, però finalment el temps s'ha exhaurit i les posicions no eren prou properes. Els comuns demanaven una pròrroga negociadora i els socialistes no la veien necessària. Així, el ple s'encamina cap a una nova negativa als comptes anuals del govern Collboni.