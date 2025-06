Fre a l'arribada de les pistoles Taser a Barcelona: el PSC i el PP es queden sols

El plenari municipal de Barcelona del juny del 2025 podrà ser recordat com el dia en què Junts va esguerrar els plans amb què el govern de Jaume Collboni creia que podria comptar amb ells, després de diversos acostaments previs. Si el matí ha començat amb retrets explícits entre les dues forces per la reforma del 30% d'habitatge protegit als nous edificis i grans rehabilitacions, la sessió s'ha enrevessat amb una altra carpeta: el reglament que permetria la posada en funcionament de les pistoles Taser entre els agents de la Guàrdia Urbana.

Malgrat la proximitat de juntaires i socialistes en aquest tema, el PSC i el PP s'han quedat sols a l'hora de votar la proposta municipal. La iniciativa ha quedat rebutjada, amb els vots en contra de Junts, BComú i ERC, i l'abstenció de l'extrema dreta de Vox. De nou, el govern Collboni ha hagut d'assumir un revés en el moment de votar una proposta que fa mesos que s'estava negociant.

El moviment més sorprenent és el de Junts, si bé s'emmarca també en un moment de més exigència i tensió respecte al govern Collboni. D'entrada, els juntaires estan especialment a favor de l'arribada de les pistoles Taser i, de fet, havien aconseguit que el govern municipal integrés algunes de les seves al·legacions al reglament. Ara bé, a última hora, el regidor conservador Jordi Martí Galbis ha advertit que hi havia una línia vermella que impedia el vot favorable a la proposta socialista: els sindicats policials de la Guàrdia Urbana denuncien que no se'ls ha tingut en compte. Aquest ha estat l'argument central de Junts per jusitifcar el "no" al reglament municipal que hauria de posar condicions a l'arribada de les armes que funcionen amb descàrregues elèctriques.

En el seu torn de paraula, Martí Galbis ha interpel·lat l'alcalde Collboni i el tinent d'alcaldia Albert Batlle: "Retirin aquest punt de l’ordre del dia, obrin un diàleg amb els agents socials [en referència als sindicats policials] i tornin a portar aquest expedient al mes de juliol amb la intervenció i participació real d’aquelles persones que al final seran les usuàries d’aquestes armes". Si l'executiu socialista compleix aquestes condicions, el cap de files de Junts assegura que votaran a favor de la proposta el mes vinent.

Però el govern del PSC no ha retirat el punt i la votació ha confirmat que només el PP s'hi ha sumat als suports. Batlle s'ha limitat a remarcar que el reglament que es proposa fa temps que es negocia i que és especialment garantista, tant pel que fa a la capacitat d'ús dels agents com pel que fa a la seguretat dels ciutadans que puguin rebre la descàrrega.

"Són eines que permeten reduir una persona a distància en situacions d’alta complexitat on la intervenció física directa pot posar en risc tant els agents com a la ciutadania. Actualment els agents només disposen el bastó de defensa i l’arma de foc reglamentària, cosa que genera un buit operatiu evident en escenaris en què l’ús de l’arma de foc no és justificat però tampoc és segur intervenir amb contacte", ha apuntat el membre del govern municipal.

Embolic per la manca de limitació en el nombre de descàrregues

Tot i això, el tinent d'alcaldia de Seguretat i Prevenció s'ha embolicat en la resposta a la crítica més específica que ha rebut el reglament que es portava a votació. En una primera intervenció, el regidor Marc Serra Solé, de BComú, ha recordat al govern municipal que l'ús de les pistoles Taser va acabar amb la mort d'un jove a Badalona, l'any 2021, en una actuació dels Mossos d'Esquadra. Llavors es van fer sis descàrregues sobre l'afectat. En aquest context, el portaveu dels comuns ha preguntat Batlle si podia certificar que l'arribada de les noves armes al cos de la Guàrdia Urbana no provocaria cap situació similar.

El representant del govern socialista ha assegurat que està "literalment prohibit" disparar sis vegades, com va passar a Badalona, en el reglament barceloní sobre les noves pistoles elèctriques. El document presentat pel consistori, però, no ho especifica en cap cas. I de fet aquest va ser un dels principals focus de tensió entre les entitats socials i el govern municipal, a l'hora d'elaborar les normes d'actuació de les pistoles Taser. El text presentat pel govern de Collboni deixa llibertat de decisió a l'agent per decidir quantes vegades ha de disparar, segons la situació que es trobi. El que sí que limita és a cinc segons el temps màxim que pot durar cada descàrrega.

"El reglament que porten no garanteix que es tornin a repetir uns fets com els de Badalona", ha insistit Marc Serra Solé. "Hem demanat limitar el nombre de descàrregues a un màxim de quatre i no ho han acceptat. Ni a quatre ni a cinc. No limiten el nombre de descàrregues al seu reglament. Llegeixi-lo de nou", ha expressat el representant de BComú, abans de vaticinar que el govern socialista acabarà satisfent les demandes dels sindicats policials.

Altres debats: de "només" 22 pistoles als nens de 14 anys

Altres debats que han format part de la discussió municipal ha estat el fet que només estigui prevista l'adquisició de 22 pistoles Taser, i que només les puguin utilitzar d'entrada els comandaments de la unitat d'antiavalots de la Guàrdia Urbana, la Unitat de Reforç d'Emergències i Proximitat (UREP). Per a la dreta del consistori, aquesta xifra és "ridícula". Així ho han fet constar tant Junts com el PP i Vox. Tanmateix, Albert Batlle ha deixat oberta la porta a què en el futur se n'incorporin més. "El reglament no ha de fixar el nombre de dispositius. Inicialment se n’adquiriran 22 i es modularà el seu nombre en funció de l’experiència que s’adquireixi i de les necessitats que el propi cos manifesti", ha apuntat.

Mentrestant, ERC li ha recordat al govern municipal que el reglament permet practicar descàrregues elèctriques a adolescents de 14 anys i ha lamentat que no s'hagi elevat aquesta condició fins a la majoria d'edat. També ha aprofundit en una possible millora pel que fa a la justificació de la necessites d'aquestes armes. "De moment, no hem trobat ni se’ns ha lliurat cap informe que justifiqui la seva incorporació a la Guàrdia Urbana de Barcelona. En quants casos en els darrers anys s’hauria utilitzat i hauríem evitat treure l’arma de foc?", ha etzibat el portaveu republicà Jordi Coronas.

Tot plegat ha acabat amb una votació frustrada per al govern municipal. Els pròxims passos del reglament queden pendents de si l'executiu socialista compleix amb les exigència de Junts. Mentrestant, el plenari no dona el vistiplau a les normes necessàries perquè arribin les pistoles elèctriques a la policia barcelonina.