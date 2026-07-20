El Govern fa el primer pas per als pressupostos del 2027

Primer pas del Govern per intentar tenir pressupostos per al 2027: el Departament d'Economia i Finances ha demanat aquest dilluns a la resta de conselleries que enviïn la documentació necessària abans del 23 d’octubre, segons consta en una ordre publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC). Les conselleries tenen fins al 10 de setembre per enviar les seves propostes de l’articulat a l’avantprojecte de llei de pressupostos, la previsió d’ingressos, la previsió de despeses finançades amb fons europeus i les actuacions per a la igualtat entre homes i dones, i un mes i mig extra per a la resta de documents. Mitjançant l’ordre, que entrarà en vigor aquest dimarts, el Govern fixa els criteris per a l’elaboració dels comptes.\r\n\r\nL’ordre, signada per la consellera d’Economia i Finances, Alícia Romero, descriu que l’elaboració dels pressupostos del 2027 té lloc “en un entorn econòmic caracteritzat per una moderació gradual de la inflació, una evolució positiva de l'activitat econòmica i de l'ocupació, i la persistència de reptes derivats de la incertesa del context internacional, de les transformacions tecnològiques i de la necessitat d'avançar cap a un model de creixement més sostenible i resilient”. El text remarca que Catalunya “disposa d’una economia sòlida, oberta i diversificada” malgrat la “forta incertesa geopolítica i comercial a nivell global”.\r\n