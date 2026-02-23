Creix l'ecosistema d'«startups» a Catalunya, que tanca el 2025 amb més de 2.400

Catalunya va tancar el 2025 amb 2.403 startups, un 5,2% més que l'any anterior i la xifra més alta de la sèrie històrica. Les empreses emergents en conjunt van facturar 2.947 milions, un 26% anual més i l'equivalent a gairebé el 0,9% del PIB català, i van donar feina a 30.500 persones, un 34% més. Aquestes són algunes de les principals xifres extretes de l'estudi Anàlisi de l'ecosistema startup a Catalunya 2026, que elabora anualment Acció. Es tracta d'un informe que recull dades de l'any passat i que ressalta que l'univers d'empreses emergents s'ha més que duplicat des que es va analitzar per primera vegada, el 2016. En aquest sentit, el Govern considera que Barcelona i Catalunya "estan molt ben posicionades".
"La innovació no és una opció, és una obligació, una necessitat que hem de ser capaços d'empènyer el màxim possible", ha dit el conseller d'Empresa i Treball, Miquel Sàmper en una roda de premsa. El conseller ha ressaltat les xifres i ha remarcat que les empreses emergents són un "àmbit estratègic" pel Govern.
Del darrer any, destaca també que les startups catalanes van captar 1.131 milions d'euros d'inversió, un 8% més que el 2024 i el tercer millor registre de la sèrie històrica, segons els càlculs exposats pel Govern. Durant l'últim exercici es van tancar 203 rondes d'inversió, amb un import mitjà de 5,6 milions d'euros.
Des del punt de vista internacional, l'estudi situa Barcelona com a cinquè "millor ecosistema" de la UE per crear una empresa emergent, per darrere de París, Berlín, Estocolm i Amsterdam, ciutats que estan "en una divisió diferent", segons Sàmper. "No oblidem que nosaltres no som un estat", ha reflexionat.
Pel que fa a facturació, l'informe recalca que s'ha gairebé triplicat en l'última dècada –el 2016 era de 1.091 milions d'euros–. Sis de cada deu exporten, amb els Estats Units com a principal soci comercial, seguit de França, Alemanya, Itàlia i el Regne Unit. I, en relació amb els llocs de treball, l'anàlisi destaca que el 28% de les startups catalanes compten amb algun fundador internacional i que gairebé el 60% tenen treballadors estrangers.
Destaquen el sector de la salut i serveis empresarials
Si s'observen les dades per sectors, el 30,8% van ser de l'àmbit de la salut i serveis empresarials. També va destacar la tecnologia publicitària i mitjans (6,2%), el comerç en línia i les plataformes de venda (5,4%) i les tecnologies educatives (5,1%). Per volum negoci, la salut, els viatges i el sector financer van concentrar un 37,3% de la facturació.
El document considera com a startups aquelles empreses tecnològiques que tenen com a màxim deu anys (12 en el cas del sector biotecnològic), amb "models de negoci escalables, repetibles i aplicables en entorns globals i orientades a un creixement ràpid".
Acord de Govern per facilitar el creixement empresarial
En la roda de premsa celebrada al Palau Robert, Sàmper també ha anunciat que preparen un acord de Govern per "facilitar" el creixement de les empreses, que ha de tenir "incidència" en el món de les startups. Així, ha detallat que l'objectiu és que les petites empreses passin a ser mitjanes, i les mitjanes passin a ser grans.
El conseller també ha refermat l'objectiu que el 2030 hi hagi 3.000 startups, un 25% de les quals deeptech, és a dir, aquelles amb arrels en la ciència, la tecnologia o l'enginyeria i que requereixen coneixements STEM.