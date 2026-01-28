Les claus perquè el teu gos t'entengui, segons la ciència

Els gossos fa milers d’anys que conviuen amb els humans i mantenen una relació que va molt més enllà de la simple companyia. Considerats sovint com el millor amic de l’ésser humà, aquests animals han desenvolupat la capacitat d'adaptar-se a la vida dels humans: interpreten els gestos, reconeixen emocions i responen a les ordres. Aquesta connexió, construïda al llarg de generacions de convivència, ha despertat l’interès de la ciència, que des de fa dècades investiga fins a quin punt els humans i gossos es poden entendre mútuament.
Lladrucs, mirades, moviments de cua o la posició del cos formen part d’un llenguatge que moltes persones asseguren entendre. Tanmateix, més enllà de la percepció, diversos estudis han demostrat que els humans són capaços d’interpretar l’estat emocional dels gossos, mentre que ells també mostren una gran habilitat per interpretar les nostres expressions a través dels gestos o el to de veu.
En aquest sentit, el grup d'Etologia i Medicina del Comportament Animal respon preguntes que sovint els amos de les mascotes es fan. Concretament, les veterinàries Ma Josep i Gabriella Tami expliquen com els gossos perceben el món, i en conseqüència en què s'han de fixar els humans per entendre'ls.
Coherència entre la paraula i els gestos
Un dels problemes més recurrents és que hi hagi mal interpretació del que un dels dos vol comunicar a l'altre. Per exemple, si es vol tranquil·litzar el gos, però l'humà manté una posició i una postura tensa, el ca es fixarà més en el que es transmet mitjançant la postura que en el to de veu. Així doncs, pot generar respostes inesperades per part del gos, ja que actua en base tot el que percep i no només el que l'humà vol transmetre.
Així doncs, cal parar atenció que el que volem transmetre al gos sigui un missatge clar i que res del seu entorn pugui assenyalar quelcom contradictori al que es vol transmetre. Perquè el gos associï accions i paraules, repetir gestos de manera coherent és positiu, com també ho és reforçar amb premis les conductes desitjables.
Els tres millors gossos per a la gent gran
El mitjà francès Ça M’intéresse destaca tres races de gossos especialment adequades per conviure amb persones grans pel seu caràcter i adaptabilitat. El bichón maltès és un animal afectuós i molt sociable, ideal per fer companyia, ja que crea vincles forts amb els seus amos i aporta vitalitat fins i tot en els dies més apagats.
També assenyalen el Shih Tzu, una raça d’origen tibetà, petita i juganera, que s’adapta bé a viure en pisos i que, gràcies al seu temperament alegre i a la necessitat de sortir a passejar, pot ser un bon estímul per mantenir una rutina activa. Per altra banda, també recomanen el Cavalier King Charles Spaniel, sempre que la salut ho permeti, un gos noble i amistós que requereix passejos diaris i destaca per la seva dolçor, tot i que cal tenir en compte que la seva esperança de vida és relativament curta, situada entre els 9 i els 14 anys.