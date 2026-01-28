L'estri comú a les cuines que allibera bacteris, microplàstics i compostos químics, segons un metge

La cuina és, juntament amb el lavabo, l'habitació de la llar que acumula més bacteris i altres microorganismes. A més, és una zona especialment sensible perquè s'hi manipula el menjar i, per tant, és fonamental mantenir-hi una bona higiene per tal de minimitzar els riscos per a la salut.
Si bé, hi ha focus de perill que sovint passen desapercebuts. En aquest sentit, el doctor i divulgador a les xarxes socials David Céspedes alerta d'un estri que afavoreix l'expansió de bacteris i allibera microplàstics i altres compostos químics perjudicials.
Es tracta de les esponges sintètiques, molt comunes per rentar la vaixella. Fa referència a diversos estudis que assenyalen que una esponja sintètica pot contenir fins a 372 tipus diferents de bacteris i concentrar fins a cinc mil milions de microorganismes per centímetre quadrat.
Tal com explica en un vídeo, aquest element afecta directament la salut intestinal, ja que la ingesta involuntària de bacteris per culpa del seu ús trenca l'equilibri de la microbiota, essencial per a l'absorció de nutrients i la protecció contra infeccions. Els símptomes principals, explica, són les molèsties digestives recurrents, l'aparició de malalties gastrointestinals i el debilitament del sistema immunitari.
Per tot plegat, Céspedes recomana optar per alternatives naturals respectuoses amb el medi ambient, sense plàstics ni altres materials sintètics. Alhora, demana substituir les esponges cada cert temps, ja que és inevitable que acumulin residus orgànics i microorganismes i que pateixin un desgast que impedeixi que funcionin correctament.
El truc per deixar net el tàper sense haver de fregar
Gràcies a un senzill truc per rentar el tàper que ha revolucionat les oficines, aquest problema té solució, i el millor de tot és que és extremadament fàcil de fer. El secret d’aquest mètode per rentar el tàper tan eficaç es basa en un parell de passos molt simples, però molt poderosos. El primer que cal fer és agafar un o dos trossos de paper de cuina i posar-los dins del tàper. La funció del paper de cuina és clau, perquè absorbeix tota la brutícia.
A continuació, cal abocar una petita quantitat de sabó per a rentar plats dintre del tàper. És important no posar-ne massa; amb una mica n'hi ha de sobres per fer la feina. Després, cal omplir el tàper amb una mica d’aigua de l'aixeta. Un cop fet això, cal tancar-lo hermèticament i agitar-lo amb força durant uns segons.
En obrir el tàper, t’adonaràs de la màgia: el paper de cuina haurà absorbit tota la brutícia i la teva caixa estarà impecable. Aquest senzill truc funciona a la perfecció, ja que el paper de cuina s'encarrega d'absorbir les restes de menjar, oli i greixos que s’havien quedat enganxats a les parets del tàper.