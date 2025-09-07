Yolanda Díaz assegura que negocia la reducció de la jornada laboral amb Puigdemont

La vicepresidenta del govern espanyol i ministra de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz, ha admès negociacions directes amb el líder de Junts, Carles Puigdemont, sobre la reducció de la jornada laboral. Junts ha expressat reiteradament la seva oposició a aquesta mesura bandera de Sumar que la setmana vinent comença a tramitar-se al Congrés dels Diputats. Sense l'aval de la formació de l'expresident de la Generalitat, la reducció de la jornada de les 40 hores setmanals actuals a 37,5 hores té un pronòstic bastant magre. És per això que Díaz ha reconegut contacte directe amb Puigdemont per desencallar-ho: "Estem negociant i el debat es farà".
"La ciutadania el que fa cada formació política i la votació és aquesta. És un debat de país. Qui és al costat de la gent treballadora? Qui vol que es treballi una miqueta menys apujant el salari?", ha argumentat en declaracions a la premsa aquest dissabte. També ha puntualitzat que estan "treballant i negociant" i que no tenen garantits els vots necessaris. "És una norma que està guanyada al carrer i el que veurem és si la política és al costat dels interessos de la ciutadania o els polítics decideixen colpejar els treballadors", ha afegit.
A Turull no li consta
Però tot i que Yolanda Díaz asseguri que negocia amb Puigdemont, Turull ha negat que li consti això que explica la vicepresidenta del govern espanyol. A més, segons diverses veus consultades per Nació, la reducció de jornada s'aboca a l'abisme, perquè per ara Junts no té intenció de retirar l'esmena a la totalitat. "Som on érem", remarquen fonts oficials de la formació.
Que el fracàs de la iniciativa és una possibilitat persistent ho demostra el fet que la mateixa Díaz -que s'ha hagut d'enfrontar en repetides ocasions al PSOE per prioritzar la mesura, xoc inclòs amb el ministre d'Economia, Carlos Cuerpo- ja va assenyalar ahir que tornarà a portar-la al Congrés en cas de derrota. "La meva paciència és infinita", va indicar la vicepresidenta segona del govern espanyol. Les fonts de Junts consultades remarquen que, malgrat que des de Sumar -diuen- s'està intentant projectar un escenari de negociació que "no s'està produint". "Ells no han fet cap gest", mantenen veus de la formació de Puigdemont. El context amb el govern espanyol tampoc ajuda.