Rull insta Sánchez a seguir els passos d'Illa i reunir-se amb Puigdemont

El president del Parlament, Josep Rull, veu la reunió entre el president de la Generalitat, Salvador Illa, i l'expresident i líder de Junts, Carles Puigdemont, a Brussel·les com un "primer pas" per entendre que s'han de valorar tots els actors polítics. "No m'atreviria a dir-ne una amnistia política, sinó un element de reconeixement de tots els interlocutors polítics", ha afegit en una entrevista a l'ACN en què ha cridat el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, a fer el mateix.
Rull ha afirmat que, de la mateixa manera que va recomanar a Illa "des del primer moment" fer aquesta reunió amb Puigdemont, també ho recomanaria al líder del PSOE. "Seria interessant que ho fes", ha afegit.
D'altra banda, ha remarcat que la trobada arriba tard i reflecteix una "situació d'anormalitat" perquè no s'ha pogut celebrar a Catalunya. Preguntat sobre el retorn de Puigdemont, ha explicat que li oferirà un acte "amb el màxim nivell de solemnitat" com a expresident de la Generalitat, president a l'exili i diputat al Parlament.
Pel que fa al contingut de la trobada, que posteriorment Puigdemont ha traslladat a l'executiva de Junts, Rull s'ha limitat a dir que no es va fer cap referència a la política espanyola en termes de pressupostos generals de l'Estat. "Que el president Illa i el president Puigdemont estiguin parlant durant una hora i mitja és una bona notícia. La mala notícia és que hagi de ser a Brussel·les", ha afegit tot remarcant "l'anormalitat" pel fet que la reunió no s'hagi pogut fer a Catalunya.
El president de la cambra catalana ha recordat que Puigdemont, com a president de Catalunya, no es va poder acomiadar del Parlament "ni va poder rebre els honors dels Mossos d'Esquadra quan en va sortir". En aquest sentit, Rull ha remarcat que, quan s'apliqui l'amnistia judicial "amb totes les conseqüències", la presència de Puigdemont al Parlament serà "rellevant, important i solemne".
D'altra banda, Rull ha evitat entrar a valorar quin paper ha de tenir Puigdemont quan torni a Catalunya, en una situació en què està vacant el rol de cap de l'oposició. "Això ho decidirà ell, no em correspon a mi de fer-ho", s'ha limitat a dir. Així i tot, l'ha valorat com un actor polític "de primer ordre" en l'àmbit de Catalunya, en l'àmbit de l'Estat i en l'àmbit europeu.