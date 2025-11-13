El judici al fiscal general, vist per a sentència: «No hi ha proves que acreditin la filtració»

El judici al fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, per un suposat delicte de revelació de secrets ha quedat vist per a sentència després de sis dies de vistes al Tribunal Suprem. L'empresari Alberto González Amador, parella d'Isabel Díaz Ayuso, fa d’acusació particular i demana quatre anys de presó i tres de suspensió i inhabilitació. El Col·legi de l'Advocacia de Madrid, Manos Limpias, Hazte Oír i l'Associació Professional i Independent de Fiscals (APIF) s'han personat com a acusació popular.
El fiscal ha reivindicat la seva innocència i ha negat haver filtrat els correus on la defensa de l’empresari acceptava que havia comès un delicte per arribar a un acord de conformitat. "No hi ha proves que acreditin la filtració", ha assegurat la seva defensa. García Ortíz s'enfronta a una pena de fins a sis anys de presó i dotze d'inhabilitació per un delicte de revelació de secrets. Concretament, per la filtració d'un correu de la defensa de González Amador en què oferia un pacte a la Fiscalia a canvi de reconèixer dos delictes de frau fiscal de 350.000 euros.
"El fiscal general de l'Estat és innocent", ha dit l'advocat de l'Estat José Ignacio Ocio, al seu informe final. A més, ha apuntat González Amador com el primer responsable de revelar als mitjans de comunicació l'existència de negociacions de conformitat. Per contra, les acusacions, encapçalades per l'advocat de la parella d'Ayuso, han sostingut que hi ha prou indicis i "prova directa" que García Ortiz va ser qui va filtrar el missatge. Segons el seu raonament, ho va facilitar buscant una "cobertura legal" per poder emetre una nota de premsa on es deia que l'empresari reconeixia els delictes fiscals pels quals se l'investigava.
Una prova de la guerra judicial a Madrid
La sentència tindrà conseqüències polítiques, perquè tant el PSOE com el PP han apostat fort en aquest procediment. La vista oral no ha deixat proves clares contra García Ortiz, però sí que ha estat un bon termòmetre del clima que es viu a Madrid. La fotografia inèdita d'un fiscal general al banc dels acusats retrata la judicialització extrema que impregna ara la política espanyola: ni tan sols el màxim responsable de la Fiscalia és intocable.
García Ortiz, proper al PSOE, és responsable del gir del ministeri fiscal en les causes relacionades amb el procés, un canvi de rumb que li ha provocat més d'una crisi interna i malestar amb alguns sectors poderosos dins de la Fiscalia, com ara els fiscals de l'1-O, i de la judicatura, com ara Manuel Marchena, membre del tribunal que dictarà sentència. En la seva declaració, García Ortiz ha fet evident les tensions dins de la Fiscalia i concretament contra la fiscal en cap de la Comunitat de Madrid, Almudena Lastra, enemistada amb el fiscal general.