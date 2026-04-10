"Si es tracta d'un front democràtic, no té cap sentit no parlar dels Comuns". Aquesta ha estat la frase amb la qual David Cid, portaveu parlamentari de la formació, ha deixat clar que intenten treure el cap en la proposta que Gabriel Rufián i Irene Montero van escenificar aquest dijous a la Universitat Pompeu Fabra. Cid ha advertit que qualsevol candidatura unitària de les esquerres ha d'incloure el seu partit, però també ha deixat clar que estan disposats a parlar amb els dos protagonistes de l'acte amb dos idees molt clares: celebren que Podem s'avingui a pactar i critiquen que ERC no s'escolti el pla del seu cap de files a Madrid.
Cid ha considerat que l'acte de Rufián i Montero ha estat "un pas més" en la idea de la unitat de les esquerres que defensen els Comuns i ha recordat que Podem n'era reticent fins ara. De fet, la formació morada i Sumar van separar-se a inicis de la legislatura i els de Montero i Ione Belarra han mantingut un to especialment contundent contra el govern espanyol. En tot cas, Cid no ha volgut entrar en l'enfrontament entre les esquerres estatals i ha celebrat que el posicionament de Montero en l'acte a la UPF implica "mira cap al futur" i avançar en la direcció de fer possible un front d'esquerres.
Ara bé, el portaveu parlamentari dels Comuns també ha deixat clares les prioritats del front d'esquerres. La màxima prioritat en habitatge i aturar l'extrema dreta són dos dels objectius que ha plantejat Cid i en els quals també es troben Montero i Rufián. Ara bé, la tercera pota del pacte, a parer dels Comuns, hauria de ser revalidar el govern de coalició actual a l'Estat. Rufián va dir en l'acte que les esquerres sobiranistes tenien l'oportunitat de "sotmetre" un govern del PSOE, però ni ell ni Montero van pronunciar-se sobre una possible entrada al govern espanyol.
Crítiques a ERC pel "no" al front de Rufián
En paral·lel, Cid ha estat molt contundent amb ERC per la negativa a formar part del front de Rufián. "Oriol Junqueras i Elisenda Alamany li han donat un cop de porta de males formes i de manera agressiva", ha assegurat el portaveu parlamentari dels Comuns. Cid ha dit que ara s'obre la incògnita de si Rufián s'implicarà al marge d'ERC, però en tot cas ha obert la porta a qualsevol persona a involucrar-se en aquest front més enllà dels seus partits. "El nostre compromís és treballar per poder construir la candidatura més àmplia possible a Catalunya i a l'Estat", ha apuntat el dirigent dels Comuns.
Cid sí que ha recordat també que van ser la segona força a les últimes eleccions espanyoles. És un gest que no és menor, ja que Rufián i Montero han deixat entreveure que el front d'esquerres l'han de liderar ERC a Catalunya i Podem a l'Estat. Si bé la fórmula encara no està concretada, el fet que la llista la liderés la força més votada d'esquerres a les últimes eleccions implicaria que els Comuns anessin en primera posició a Barcelona i ERC ho fes a Girona, Lleida i Tarragona. En tot cas, els actors reconeixen que el debat encara està en una fase molt inicial i cal veure com es concreta, si és que s'acaba produint.