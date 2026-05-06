ERC formalitzarà l'aliança amb Comunistes a través d'un acord de col·laboració

ERC continua teixint aliances amb diferents sectors de cara al nou cicle polític. Primer, tal com ha avançat Nació, amb una associació impulsada per Carles Campuzano i Francesc-Marc Álvaro. I ara també ho farà amb Comunistes de Catalunya, tal com ha avançat Públic i ha pogut confirmar aquest diari. "La voluntat és aglutinar tant a l'esquerra com al centre", apunten fonts republicanes. L'aliança amb la formació liderada per Hector Sánchez Mira es formalitzarà a través d'un acord de col·laboració estable que es presentarà previsiblement durant l'estiu i que consolidarà prop d'una dècada de relacions fluïdes.
Concretament, ERC i Comunistes signaran un protocol d'actuació i coordinació que materialitzarà els vincles que ja mantenen totes dues formacions. Hi ha hagut acords per concórrer plegats a les eleccions al Congrés i el mateix Sánchez Mira va ser senador dins el grup dels republicans. També hi ha hagut aliances en les eleccions municipals en diverses ciutats del país, en els quals també ha participat Esquerra Unida i Alternativa (EUiA). De fet, aquesta última formació també té números d'establir un vincle estable amb ERC de cara als pròxims mesos i els republicans aplegarien un espai dispers en l'última dècada.
Les eleccions municipals del 2027, de fet, serien l'objectiu més proper que alimenta aquesta aliança definitiva. ERC treballa en diferents formules que li permetin concentrar el màxim de vots possibles. Ho està fent en molts municipis amb aliances amb partits com Comunistes o EUiA, però també intenta incorporar el teixit associatiu i social, com en el cas de Santa Coloma de Gramenet o Sant Andreu de la Barca. El que de moment no està tirant endavant és el front d'esquerres municipal, que va caure a Igualada i que no tenia l'aval de la direcció nacional, i que, per ara, tampoc avança en municipis on la suma podria fer competir contra grans ajuntaments de Junts o el PSC.
Acord amb Esquerra Democràtica
En paral·lel, ERC també prepara un nou vincle amb Esquerra Democràtica. Es tracta d'una futura associació política que estan impulsant Campuzano i Álvaro i que també tindrà un acord de col·laboració amb el partit d'Oriol Junqueras. Per ara, s'estan mesurant els suports que tindria l'associació i mantenint converses, però la intenció és que, encara que no està constituïda, es presenti formalment al juny. Esquerra Democràtica, un nom que beu de la formació impulsada el 1975 per Ramon Trias Fargas -un dels grans dirigents de la primera CDC-, signarà un acord de col·laboració amb ERC per escenificar l'aliança, tot i que no serà una integració completa dins el partit.
A la nova associació hi haurà principalment persones independents, tot i que tampoc es tanca la porta a incorporar-hi militants de la formació republicana que s'hi sentin còmodes. Tant Campuzano com Álvaro continuen sent independents i, per ara, no s'han fet militants d'ERC. Avui dia hi ha reunions per mirar de trobar suports, però per ara ja hi ha unes quaranta persones disposades a formar part de l'associació. Els impulsors citen a Nació dues prioritats: "Ampliar el centre cap a l'esquerra i a la inversa" i "fer que ERC sigui el carrer gran de la política catalana".
La direcció comandada per Oriol Junqueras n'està al cas i veuen amb bons ulls la futura associació. "Estem contents de ser companys de viatge", diuen els impulsors d'Esquerra Democràtica. Es defineixen com a socialdemòcrates que aposten pel "pragmatisme progressista" i contra els discursos populistes. També volen mantenir un vincle "molt estret" amb agents socials, econòmics i culturals. No és el primer cop que Junqueras busca enfortir ERC i ampliar-ne l'espectre amb perfils menys esquerrans que els que formen paisatge habitual del partit.
L'operació per posar en marxa Esquerra Democràtica arriba a un any de les eleccions municipals i en plena disputa entre el PSC, Junts, ERC i fins i tot Aliança Catalana per captar bona part dels 200 regidors que les marques avalades pel PDECat van aconseguir el 2023 sota la denominació Ara Pacte Local i que encara són als governs de ciutats grans del país com Reus, Manresa, Vic, Balaguer o Mollerussa. Campuzano, bon coneixedor de l'estructura territorial de l'antiga Convergència, pot donar-los ara una bona pista d'aterratge a la qual se suma ara també Comunistes.