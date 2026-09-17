Veolia, a un pas de guanyar el macrocontracte de l'aigua de l'AMB malgrat la rebaixa del 60%

Veolia es manté com la primera opció en el procés per la licitació del servei d'abastament d'aigua de vuit municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), segons ha pogut confirmar l'ACN. Aquest dijous s'ha celebrat la Comissió Informativa de l'AMB, on s'ha transmès la classificació final del concurs i les puntuacions de les empreses presentades, de cara a la votació i possible adjudicació al ple del Consell Metropolità del 29 de setembre. L'aparició de Veolia al rànquing implica que l'AMB ha acceptat la justificació de l'empresa per la seva rebaixa del 60% en el preu de les inversions, que l'havia col·locat en una "presumpció de temeritat". De fet, l'informe de l'AMB considera "raonada" i "suficient" l'explicació de l'empresa.
El contracte, que donarà servei a uns 250.000 habitants i té una durada de 25 anys, afecta els municipis de Cervelló, Corbera de Llobregat, Molins de Rei, la Palma de Cervelló, Ripollet, Sant Andreu de la Barca, Sant Cugat del Vallès i Tiana.
Veolia va obtenir la millor valoració tècnica i va presentar també l’oferta econòmica més ben puntuada, de manera que partia com a primera classificada del concurs.
La seva proposta, però, va quedar sotmesa al tràmit de justificació després que la baixa del 60% en el preu de les inversions fos considerada "anormalment baixa". Segons l’acta de la mesa, el llindar establert per considerar una oferta incursa en presumpció de temeritat se situa en el 27,63%.
Davant d’això, l’empresa va rebre un requeriment perquè en justifiqués la viabilitat. Veolia ja va presentar la justificació dins del termini, segons va poder saber l'ACN. En el seu informe, que ha pogut consultar l'ACN, l'AMB assegura que un cop analitzada la informació aportada per Veolia es pot constatar que hi ha una "explicació raonada, quantificada i recolzada en compromisos de tercers i informes tècnics" que és "suficient" per "generar la convicció que l'oferta pot ser complerta a satisfacció de l'administració", per la qual cosa es proposa donar-la per "justificada".
Per tot plegat, a la comissió informativa s'ha tirat endavant -amb l'abstenció dels Comuns- la proposta de la mesa de contractació d'un acord al Consell Metropolità perquè Veolia guanyi la licitació.
Queixes d'Aiguamet
A l'estiu, els segons classificats, la UTE Aiguamet, formada per Aqualia i Global Omnium, va moure fitxa per queixar-se. I, de fet, aquest mateix dijous l'empresa havia reclamat de nou explicacions a l'Autoritat Metropolitana de Barcelona per la manca de resposta a les seves peticions d'informació i al·legacions.
En una carta enviada al vicepresident de l'AMB, Antonio Balmón, Aiguamet demanava resposta "el més aviat possible" tenint en compte "la rellevància del contracte i la fase del procediment", que acabarà aquest mateix setembre. En la seva carta a Balmón, assegurava que una oferta com la presentada per Veolia "pot comprometre l'execució adequada del contracte i, en conseqüència, la qualitat i la continuïtat del servei que reben els ciutadans".
Aigua és Vida lamenta la privatització
Per la seva banda, la plataforma Aigua és Vida ha exigit amb un comunicat a l’AMB que aturi la privatització de l’aigua, considerant que en un estudi la mateixa administració assenyala la gestió pública és el model més adequat. En aquest sentit, han reclamat que no s’accepti l’oferta de Veolia, donat que consideren que podria comprometre la viabilitat del servei.
"No entenem com un operador que coneix molt bé els costos de mercat perquè els aplica als municipis veïns pot fer una oferta de reducció del 60% dels preus de les inversions, si no és més que per assegurar guanyar que guanyen el concurs", ha destacat el col·lectiu en el text.
Per aquest motiu, el seu temor és que la tarifa acabi pujant "desproporcionadament", i han demanat a l'AMB que abans d'adjudicar el contracte garanteixi la viabilitat de les ofertes presentades.
El col·lectiu també ha denunciat que l'adjudicació de Veolia comportaria un monopoli de la gestió de l'aigua, que arribaria a 31 municipis de l'entorn metropolità de Barcelona. Cal recordar que, actualment, la multinacional francesa ja gestiona el servei a 23 municipis en el marc de l'empresa mixta Aigües de Barcelona.