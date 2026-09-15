El TSJC jutja els acomiadaments massius en empreses subcontractades per Meta

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha celebrat aquest dimarts la vista oral pel judici contra les empreses subcontractades per la multinacional tecnològica Meta per moderar els continguts de Facebook o Instagram des de Barcelona. El sindicat Força Independent i Sindical de Treballadors (FIST) va impugnar l'acomiadament col·lectiu que va afectar més de 2.000 treballadors del centre de treball de Barcelona vinculat durant anys a Telus/CCC Barcelona i als serveis prestats per a Meta. \r\n\r\nEn el procediment figuren com a demandades tant les societats vinculades a Telus/CCC Barcelona, com la mateixa Meta. La demanda sosté que l'empresa matriu no pot quedar al marge d'una decisió que, segons s'al·lega, va afectar la pràctica totalitat de la plantilla que prestava aquests serveis a Barcelona. \r\n\r\nEl judici hauria d'aclarir si el tancament del centre i el trasllat de l'activitat van ser una decisió empresarial legítima o si es van utilitzar societats interposades i una estructura societària internacional per impedir o dificultar l'efectivitat dels drets dels treballadors i de les seves reclamacions judicials.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nTecnologia\r\nMeta paga més de 16.000 milions per esquivar el judici del segle contra les xarxes socials\r\n\r\n