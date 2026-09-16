Diagonal Mar, en venda: busquen un comprador per al centre comercial més gran de Catalunya

El centre comercial més gran de Catalunya està en venda. Diagonal Mar, propietat de Deutsche Bank, ha començat el procés per canviar de propietari després de gairebé una dècada en mans del grup financer alemany, segons ha avançat el diari Green Street i ha confirmat El Periódico.
L’operació arriba deu anys després que el fons adquirís el complex barceloní per 493 milions d’euros, el 2016. I, ara, l'objectiu de DWS és recuperar aquesta inversió i obtenir una quantitat propera als 500 milions d’euros, segons confirma El Periódico.
La venda, que es canalitza a través del fons immobiliari Grundbesitz Europa -gestionat per DWS-, serà gestionada per les consultores JLL i CBRE, que s’encarregaran de buscar possibles compradors. Aquesta última, a més, és l'empresa que gestiona actualment la gerència del centre comercial. La compravenda podria finalitzar durant el primer trimestre del 2027.
Si es dugués a terme aquesta operació, se situaria entre les més grans de l'Estat en relació a centres comercials. Diagonal Mar va generar el 2024 23,2 milions d’euros d'ingressos per lloguers i 891.000 euros procedents de l’aparcament.