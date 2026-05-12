Leo Messi compra un edifici emblemàtic a Barcelona per 11,5 milions d'euros

Leo Messi continua lligant-se empresarialment a Barcelona. Gairebé un mes després de comprar el Cornellà, el futbolista argentí ha adquirit les antigues galeries Wagner, situades a tocar del Turó Park, per un total 11,5 milions d’euros, segons ha avançat La Vanguardia. Messi ha comprat la propietat, ubicada al districte de Sarrià-Sant Gervasi i tancada des de l’any 1993, a través de la seva societat immobiliària Edificio Rostower SOCIMI, que prepara una reforma integral per transformar l'espai en un nou complex d’oficines.
Les antigues galeries Via Wagner disposen de prop de 4.000 metres quadrats distribuïts en dues plantes amb 87 locals i una gran terrassa exterior. El projecte arquitectònic estarà liderat per Jordi Artigas, del grup OUA, i Alejandro Fernández, d’EstudioFaas, que ja havia col·laborat anteriorment amb els hotels MiM vinculats a Messi. Està previst que les obres puguin engegar-se ben aviat; ja s'està tramitant la llicència municipal i la previsió és que el nou espai entri en funcionament d’aquí aproximadament un any.
L’edifici estava, fins ara, en mans de Santomera Bay, una empresa d’inversió privada encapçalada per Alejandro Alcaraz, que l’havia adquirit el 2025. Tot i que l’actiu havia despertat l’interès de diversos inversos, ha estat la societat de Messi qui s’ha quedat el projecte. Des de Crandon, firma encarregada d’estructurar l’operació, destaquen que la compra combina “una ubicació estratègica de primer ordre amb un comprador institucional de perfil internacional”.
El Messi empresari
La societat de Messi, Edificio Rostower SOCIMI, presumeix d'una capitalització superior als 223 milions d’euros, acumula una important cartera d’actius amb, entre d’altres, la cadena MiM Hotels, que té establiments a Sitges, Eivissa, Mallorca o Andorra. A banda, també és propietària de diversos edificis d’oficines, locals comercials, habitatges de luxe i places d’aparcament a Barcelona, Castelldefels, París o Londres. A més, controla els restaurants HINCHA i Seguidor, vinculats al xef Nandu Jubany.