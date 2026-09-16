El conseller delegat de Seat i Cupra diu que el futur de l'empresa està «assegurat»

El conseller delegat de Seat i Cupra, Markus Haupt, ha assegurat que el futur de Seat "està assegurat" i que no es perdran llocs de feina a la companyia, segons ha explicat a una entrevista aquest dimecres a El Periódico. Haupt ha situat la marca Cupra com a "motor de creixement" de l'empresa Seat S.A., que engloba les marques de Seat i Cupra: "Tenim un objectiu de CO2 que hem de complir i la marca que hem decidit electrificar és Cupra", ha remarcat.
Haupt ha reiterat que Seat S.A. dona feina directament a 13.000 famílies i altres 100.000 de manera indirecta. "Soc perfectament conscient que alguns titulars han portat situacions d'inquietud, i potser de por. El meu missatge és molt clar, no tingueu por. Aquesta companyia té un gran futur cap endavant", ha recalcat.
Sobre el futur de la marca Seat més enllà del 2030, Haupt ha dit que hi ha diferents escenaris sobre la taula i ha reconegut que "la inversió necessària per electrificar Seat ara com ara seria un escorç molt gran" per al grup Volkswagen i per l'empresa Seat. Tanmateix, Haupt ha reiterat que, a hores d'ara, no està decidit que la marca Seat desaparegui.
Per a la fàbrica de Martorell, Haupt ha expressat que la prioritat és treballar "a capacitat màxima" perquè és quan "aquesta fàbrica pot ser més competitiva a escala de costos" i que, per això, la instal·lació "requereix tenir el nombre màxim d'empleats". El conseller delegat ha assenyalat que l'objectiu per al 2030 és tenir la factoria de Martorell treballant 2.500 cotxes al dia.
El conseller delegat ha afegit que actualment "no està sobre la taula" que el govern espanyol entri a formar part de la companyia Seat S.A., com ja va rebutjar també la setmana passada el secretari d'Estat d'Indústria de l'executiu central, Jordi Garcia. Per a la marca Seat, el conseller delegat ha apuntat que té el seu propi full de ruta "com a mínim fins al final de la dècada, amb actualitzacions del Seat Eivissa i Seat Arona".