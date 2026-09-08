CCOO i UGT reclamen garantir el futur de Seat més enllà del 2030 i protegir l’ocupació

CCOO i UGT reclamen garantir el futur de la marca Seat més enllà del 2030 i protegir l’ocupació davant la possibilitat que Volkswagen n’acabi decidint la desaparició. En un comunicat conjunt, els sindicats asseguren que no comparteixen "un possible final d’una marca mítica com és la marca Seat" i defensen que mantenir-la és també "defensar la companyia, però també el teixit industrial i l’ocupació d’aquest país".\r\n\r\nCCOO i UGT alerten que l’actual context de reducció de costos i inversions del grup fa especialment preocupant el futur de la marca i reclamen la implicació de les administracions per garantir el futur industrial de Martorell, tot advertint que la continuïtat de la fàbrica no implica garantir el mateix volum d’ocupació.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSocietat\r\nEls docents en vaga tallen les carreteres en l'inici d'un nou curs sense normalitat Marc Orts i Cussó\r\n\r\n