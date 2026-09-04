Illa es compromet a fer «tot el que faci falta» per preservar els llocs de feina si desapareix Seat

Salvador Illa ha promès aquest divendres que el Govern farà "tot el que faci falta" per preservar la indústria catalana i els llocs de feina davant la possible desaparició de la marca Seat. En una atenció des de Kíiv (Ucraïna), el president de la Generalitat ha assegurat que està en "contacte permanent" amb els màxims responsables de Volkswagen i Seat a Catalunya.
Tot plegat, després que el consell de supervisió de Volkswagen hagi aprovat per unanimitat aquest dijous el pla de reestructuració fins al 2030. Els ajustos inclouen la simplificació de l’estructura del grup i la retallada d’aproximadament 50.000 llocs de treball a tot el grup.
El comunicat difós cita explícitament les plantes alemanyes d’Emden, Zwickau, Hannover i Neckarsulm i assegura que “no es pot garantir una assignació futura competitiva” entre 2031 i 2034. Alhora, admet que la capacitat europea actual de producció supera la demanda en més de 500.000 unitats. En canvi, no concreta, de moment, quina afectació pot tenir la marca Seat.
Si bé, aquest mateix dijous, un mitjà alemany especialitzat WirtschaftsWoche ha publicat que la marca amb seu a Martorell es retiraria del mercat el 2029 com a molt tard, citant un document intern de la companyia automobilística. Amb aquest pla, Volkswagen vol incrementar la rendibilitat i fer front un context marcat per l'augment dels costos, les tensions geopolítiques i una competència cada cop més intensa, especialment dels fabricants xinesos.
Al juliol, la multinacional automobilística ja va anunciar un pla d’ajustos que contemplava la reducció de fins al 50% de la gamma de models i una simplificació de fins al 75% de les configuracions disponibles i una reducció de la capacitat productiva a 9 milions de vehicles anuals.