El Barça se suma al Correllengua Agermanat, que sortirà del Camp Nou i recorrerà tots els Països Catalans

El Barça s'ha adherit a la iniciativa del Correllengua Agermanat, una iniciativa que recorrerà els territoris de parla catalana en defensa de la llengua. El tret de sortida serà el 22 d’abril i la Flama de la Llengua començarà el recorregut des de l'Spotify Camp Nou fins a Tarragona. Així, les instal·lacions blaugranes passaran a ser un punt del recorregut del Correllengua, que travessarà tots els territoris dels Països Catalans, des de la Prada de Conflent a l’Alguer, passant per València, Palma i Barcelona.\r\n