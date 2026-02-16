16 de febrer de 2026

Societat

El Barça se suma al Correllengua Agermanat, que sortirà del Camp Nou i recorrerà tots els Països Catalans

  • Aficionats del Barça al Camp Nou -

Publicat el 16 de febrer de 2026 a les 11:17

El Barça s'ha adherit a la iniciativa del Correllengua Agermanat, una iniciativa que recorrerà els territoris de parla catalana en defensa de la llengua. El tret de sortida serà el 22 d’abril i la Flama de la Llengua començarà el recorregut des de l'Spotify Camp Nou fins a Tarragona. Així, les instal·lacions blaugranes passaran a ser un punt del recorregut del Correllengua, que travessarà tots els territoris dels Països Catalans, des de la Prada de Conflent a l’Alguer, passant per València, Palma i Barcelona.

