El teatre musical arriba a Sant Hilari amb D.O. Territori Escènic

Sant Hilari Sacalm acollirà l’obra de teatre Sicalíptiques, un musical, el dissabte 15 de novembre a les 19:30 hores al Teatre Catalunya. Aquest espectacle a càrrec de la companyia gironina Le Croupier, arriba a la vila de les cent fonts en el marc de la iniciativa D.O. Territori Escènic, un circuit professional d’arts escèniques en municipis de Catalunya d’entre 2.000 i 8.000 habitants.
El circuit el promou l’Associació de Companyies de Teatre Professional de Catalunya (CIATRE), en el marc del primer Pla d’impuls del teatre promogut pel Departament de Cultura, que vol impulsar una oferta teatral, estable, variada i sostenible que s’articularà de manera transversal i es crearan sinergies entre els públics dels pobles propers. Les entrades tenen un cost de 10 euros i es poden comprar al web de doterritoriescenic. Si es vol anar a més d’un espectacle del cicle, l'Ajuntament recomana adquirir abonaments de 3, 7 i 10 obres, que surten més econòmics.
Sicalíptiques
L'espectacle Sicalíptiques, dirigit per Xavier Albertí i escrit per Josep Maria Miró, recull a través del cuplet, una cançó lleugera dividida en estrofes breus, el prodigiós llegat de principis del segle XX, quan es va produir una gran transformació urbanística, política i social.
Aquest gènere musical es converteix en un autèntic manifest ideològic de la primera aparició d'una cultura de masses local. Les cupletistes es converteixen en les abanderades d’un nou estil de vida per a la dona, artista i empresària. D'aquesta manera, esdevenen perfectament conscients que per construir l'avantguarda cal explotar la provocació i l’art de l’escàndol.
Le Croupier és una companyia gironina que porta des del 2014 vinculada al gènere dels cuplets i el cabaret amb espectacles com Esperança Dinamita, escrit per Josep Maria Miró, o Dinamita la Sarsuela dirigida per la mateixa Mont Plans i amb la col·laboració de Merche Mar.