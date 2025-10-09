Un detingut a Sant Hilari per tràfic de drogues

La Guàrdia Municipal de Sant Hilari Sacalm ha detingut aquest dimarts 7 d'octubre una persona acusada de delictes contra la salut pública. Segons ha informat el cos local, es va organitzar un dispositiu conjunt amb els Mossos d’Esquadra, en el qual van participar un total de deu agents.
L’actuació policial es va produir a les 21:30 del vespre i va acabar amb la detenció d’una persona per vendre substàncies estupefaents als carrers de Sant Hilari. L'home retingut té 58 anys i, segons fonts de Mossos, li consten antecedents penals. L'acusat no va oposar resistència durant la detenció, que es va produir amb normalitat.
Els Mossos d'Esquadra tenien coneixement d'una possible activitat de venda de drogues a la zona i, en un servei de vigilància, es van confirmar les sospites. La Guàrdia Municipal de la vila, a través de les xarxes socials, ha agraït la cooperació i el "bon treball" amb la policia de la Generalitat.
Aquesta no és la primera intervenció per drogues els darrers mesos a la vila. A l'agost es va intervenir en una plantació de marihuana dins del nucli urbà de la població amb una "quantitat elevada" de plantes en un habitatge i, dies després, van trobar una motocicleta robada en un carrer del poble amb un carregament de cànnabis.
Segons va informar la Guàrdia Municipal, el vehicle havia estat sostret a Mataró, al Maresme, i havia patit algunes modificacions per dissimular-ne l'aparença. Durant la inspecció de la moto, els agents van localitzar dins del compartiment interior del seient un parell de bosses de marihuana. És possible, doncs, que el vehicle fos utilitzat per al transport de substàncies estupefaents.