Sant Hilari tindrà dues noves pistes de bàsquet

Sant Hilari Sacalm disposarà de dues noves pistes de bàsquet exteriors. Així ho ha decidit la ciutadania després de les votacions dels Pressupostos Participatius 2025, que han comptat amb 22 propostes per millorar el municipi. Com a novetat, s'han pogut votar fins a tres opcions, independentment de l’import de cada opció.
La proposta guanyadora preveu adequar un espai a la zona esportiva municipal, al costat del pavelló, per a la pràctica del bàsquet i del minibàsquet. Segons ha informat l'Ajuntament, les obres es duran a terme al llarg de l’any vinent i permetrà als hilariencs gaudir d'una nova zona condicionada per fer esport.
El procés de votació es va tancar el diumenge 26 d’octubre. La proposta guanyadora ha comptat amb el suport de la majoria dels votants i ha situat aquesta iniciativa al capdavant amb un total de 94 vots. Els següents projectes més votats han estat la cobertura de les pistes de pàdel (70 vots), la màquina de reciclatge d’envasos i llaunes amb incentius (70 vots) i l’enllumenat del carril-vial Bòbila Villaret (51 vots).
Amb aquesta ja són nou edicions dels Pressupostos Participatius, una iniciativa que vol consolidar el compromís de l’Ajuntament per fomentar la participació ciutadana i permetre que els hilariencs i hilarienques decideixin directament una part del pressupost municipal. Gràcies a aquest procés, s’han fet realitat projectes com el camí segur per a vianants fins a Cal Sastre, la col·locació de càmeres de vigilància a les entrades del poble, la remodelació de la plaça Moragues o la millora de les instal·lacions del camp de futbol.