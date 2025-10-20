Vaga del sector del metall al Vallès Oriental

Els sindicats Comissions Obreres, UGT i el Sindicat Únic d’Indústria, Alimentació i Construcció (SUIAC) han convocat una vaga del sector del metall els pròxims 29 i 30 d’octubre per reclamar un “augment real dels salaris i la reducció de la jornada laboral”. La decisió dels sindicats es va produir davant la situació d’estancament de les negociacions del conveni provincial del metall a Barcelona.
CCOO i UGT han decidit mobilitzar el sector per exigir a la patronal un "conveni digne" que millori el poder adquisitiu, els drets i les condicions laborals de les 200.000 persones que treballen als sectors metal·lúrgics a la demarcació de Barcelona. "L’actitud de la patronal, que pretén tancar un conveni de mínims, que retalla drets i condicions laborals, aboca el sector al conflicte", van expressar CCOO i UGT en un comunicat a la premsa.
Des del SUIAC, adherit a la CNT del Vallès Oriental, es considera que els augments salarials proposats fins al moment "són insuficients i no es corresponen amb les necessitats dels treballadors per assumir el cost de la vida. "Fa que sigui molt difícil accedir a l’habitatge per exemple, però que també es pot comprovar amb l’augment de preus en la cistella de la compra, el combustible o l’energia els darrers anys sense anar més lluny", expliquen des de la CNT.
Així mateix, el SUIAC considera un fracàs l’intent de reducció de la jornada laboral per la via parlamentària. "CCOO i UGT hi han bolcat tots els seus esforços sense cap resultat. Des de la CNT considerem que la reducció de la jornada ha de venir d’un procés de lluita a les empreses i als sectors", diuen. Alhora defensen que això ha de servir per crear ocupació sense pèrdua salarial i reivindiquen la jornada laboral de 30 hores setmanals sense que això afecti la remuneració.
Demandes de la vaga
El sindicat CCOO ha fet públic un recull de les propostes per assolir arran d'aquesta convocatòria. Les principals demandes de la vaga del metall de Barcelona inclouen un increment salarial del 4 % anual per als anys 2025, 2026 i 2027, amb clàusula de revisió salarial que garanteixi l’IPC més un 1 % en cas d’inflació superior, i sense compensació ni absorció per assegurar increments reals.
També es reclama una reducció de la jornada anual de 8 hores per any fins a arribar a 1.726 hores el 2027, i la millora de la conciliació incorporant els nous permisos de la Llei de famílies. Es proposa establir un protocol obligatori de protecció a víctimes de violència de gènere, garantir la desconnexió digital fora de l’horari laboral, i assegurar que les despeses de teletreball siguin cobertes amb un mínim de 50 euros mensuals.
Altres demandes inclouen limitar la subcontractació d’activitats nuclears, reforçar la salut laboral amb participació en l’elecció de mútues i complements del 100 % en cas d’accident, i facilitar la jubilació parcial voluntària amb contracte de relleu que inclogui plusos i incentius.