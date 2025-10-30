TV3 escull un castell del Montseny com a escenari d'una sèrie

El Castell Nou de Llinars del Vallès s’ha convertit en un dels escenaris destacats de Vintage, la comèdia dramàtica de TV3 creada per Juan Cruz, Rafel Barceló, Júlia Cot i Enric Pardo, i dirigida per David Martín i Elia Urquiza. El Castellnou una edificació renaixentista declarada Bé Cultual d'Interès Nacional i està situat en un petit turó enjardinat que presideix el poble, en un costat de la carretera entre Sant Celoni i Cardedeu.
La segona temporada de Vintage, protagonitzada per Abel Folk i Lluís Villanueva, es va estrenar el 13 d’octubre de 2025 a TV3 i a la plataforma 3Cat. La sèrie explica la història de Genís i Paco, un tàndem còmic d’amics a punt de fer seixanta anys que afronten els reptes de reinventar-se i adaptar-se a un món en canvi constant.
El mític monument de Llinars apareix en el capítol 6 d'aquesta nova temporada, quan en Genís i la Pie (Carme Pla) indaguen en l'entrada de Teo (Francesc Colomer), el seu fill, en una secta liderada per un influenciador. En aquest capítol carregat d'intrigues els dos pares es dediquen a investigar i fan tot el possible perquè Teo abandoni aquest col·lectiu tan dubtós.
D'altra banda, en Paco té problemes de consciència i visita el Castell Nou de Llinars amb l'objectiu de demanar perdó a una monja. El castell de Llinars apareix caracteritzat com un convent. Són unes disculpes complicades de formular, un pèl compromeses, i que tindran un cost prou elevat per al protagonista.
Un castell renaixentista
El Castell Nou de Llinars és un edifici renaixentista de planta quadrada organitzat al voltant d’un pati central. La façana destaca pel portal amb àmplies dovelles i un entaulament que exhibeix l’escut dels Corbera, sostingut per dos lleons rampants. Des del vestíbul amb arc rebaixat s’accedeix al pati, on es troben estances amb voltes de creueria rebaixada.
A la dreta del pati hi ha una arqueria amb columnes toscanes de granit, i als pisos superiors, una galeria amb arcs de diferents formes que dona accés a l’escala principal i a la sala noble. A les parets del saló, tocant al sostre, hi ha unes pintures excepcionals de caràcter profà formades per l’escut dels barons de Corbera i trenta-dos ovals de diferents temàtiques relacionades amb les labors del camp, escuts, els mesos de l'any i els símbols del zodíac.
L’edifici es va construir entre 1548 i 1558 per Riambau de Santcliment per substituir l’antic castell del Far, destruït per un terratrèmol l'any 1448. Dissenyat com a palau residencial d’estil plenament renaixentista, mantenia alhora elements defensius, com petits baluards i torrelles angulars. Aquestes estructures militars, però, van ser eliminades durant el segle XIX, arran de les guerres carlines, i avui només se’n conserven els baluards del costat nord.
El Castell Nou va passar a ser propietat privada l’any 1877 i l’Ajuntament de Llinars del Vallès el va adquirir el novembre del 2018.