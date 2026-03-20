El mercat de Sant Celoni canvia d'ubicació a causa de les grans obres del clavegueram

Sant Celoni i la Batllòria renovaran el clavegueram de deu carrers i places del municipi, així ho ha anunciat l'Ajuntament a través dels canals institucionals. A causa d'aquesta actuació, el mercat setmanal es farà al voltant del Pavelló Municipal d'Esports durant mig any. La mesura s'emmarca en el pla de renovació i modernització de la xarxa d'abastament d'aigua del municipi impulsat per l'empresa concessionària Agbar, que preveu començar properament la renovació total d'uns 1.850 metres de xarxa.
Amb aquesta actuació, el consistori i l'empresa tenen la voluntat de garantir la qualitat del servei, reduir les avaries i millorar l'eficiència hidràulica del sistema. les obres afectaran diversos carrers del centre de Sant Celoni, en concret del Campins, Santa Fe, Tarragona, Torras i Bages, Sant Joan, Bellver, Sant Jordi, Sant Antoni i plaça del Bestiar.
Pel que fa a la Batllòria, el Consorci Besòs-Tordera du a terme els treballs de renovació d'un tram de clavegueram al carrer Lluís Companys, situat entre els carrers dels Horts i el carrer de Can Pàmies. Aquestes obres, ja van començar a mitjan febrer i es preveu que acabin a principis d'abril. Segons ha informat l'Ajuntament, permetran substituir el clavegueram en un tram de 54 metres de longitud per tal d'adequar la capacitat hidràulica de la xarxa.
Afectacions a Sant Celoni
L'Ajuntament ja ha avançat que les obres a Sant Celoni tindrien afectacions que es comunicaran a la ciutadania quan pertoqui. De moment, a partir del dimecres 25 de març, el mercat setmanal canviarà d'ubicació i es traslladarà a l'aparcament i als carrers del voltant del Pavelló Municipal d'Esports. Aquest trasllat té una durada prevista de sis mesos. "Aquestes actuacions tindran afectacions variables segons el punt i s'aniran informant oportunament al veïnat", afirmen des del consistori.