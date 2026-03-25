Segon detingut violència masclista a Riells i Viabrea aquest mes de març

La Policia Local de Riells i Viabrea ha detingut aquest dimarts 24 de març un home per un cas de violència masclista. Es tracta de la segona detenció per violència de gènere a la vila montsenyenca aquest mes de març. Segons ha avançat el cos local, els fets han tingut lloc durant el matí, a la pròpia comissaria de la policia, on l'home s'havia traslladat pel seu propi peu per fer una denúncia.
L'home, que és resident a Riells i Viabrea, havia proferit "amenaces greus" contra la seva parella en l'àmbit familiar i de la llar. La policia li ha instruït les diligències corresponents i ha estat posat a disposició judicial. Segons ha explicat la caporal a NacióBaixMontseny, la detenció es va produir sense incidents rellevants i l'home va cooperar sense oposar resistència.
Aquest cas, expliquen, no està relacionat amb el que ja vam fer ressò aquest dilluns. Després d'aquesta actuació, la policia ha emès un breu comunicat a les xarxes socials on ha reivindicat la seva tasca en matèria de seguretat ciutadana. "La Policia Local reafirma el seu compromís en la lluita contra la violència de gènere i en la protecció de les víctimes", han expressat.
Primera junta de seguretat del cos local
Aquest dimecres Riells i Viabrea també ha celebrat la primera Junta Local de Seguretat després de passar de la consideració de vigilants a policia. Hi han assistit representants de tots els cossos policials d'àmbit català i d'institucions locals, s'han analitzat les dades de les quals es disposa i s'han acordat noves línies de treball compartides. "Fem un molt bon balanç d'aquesta reunió, hem posat punts en comú per treballar en equip i coordinar les nostres tasques", explica la caporal.