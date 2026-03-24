Llinars recorda la tragèdia aèria de Germanwings 11 anys després

Llinars del Vallès ha recordat aquest dimarts 24 de març el tràgic accident de Germanwings que va tenir lloc fa 11 anys als Alps francesos. Un dia en què van perdre la vida setze alumnes i dos professores de l’institut alemany Joseph König de Haltern am See de Düsseldorf, juntament la resta de passatgers. L'accident aeri va tenir lloc després que el copilot, Andreas Lubitz, fes estavellar l'avió qual viatjaven els nois i noies tornaven a casa després d'un intercanvi amb alumnes de l’Institut Giola i famílies de Llinars.
L’alcalde de Llinars, Martí Pujol, i els regidors Joan Ramon, Mònica López i Josep Aixandri han assistit a l'acte, juntament amb alumnes del centre i representants de l'equip directiu actual i dels anteriors. L'ofrena floral s'ha fet al passeig dels Alemanys, on hi ha situada una placa amb els noms dels alumnes i professors que van morir a l'accident, obra de l'artista local Joaquim Camps.
L'alcalde Pujol ha destacat la importància de continuar fent aquest homenatge per recordar les víctimes i ha descrit aquell moment com "el més difícil" de la seva vida. “És un record que ens acompanyarà sempre a tots”, ha declarat.
El vol 9525 de Germanwings era un vol regular entre Barcelona i Düsseldorf de la companyia alemanya que el 2015 es va estavellar a la població de Prats de Blèuna Auta. L'avió que cobria el trajecte era un Airbus A320 i duia 144 passatgers, 2 pilots i 4 tripulants, que van morir tots en l'accident. Es tracta del pitjor estavellament de l'aviació europea de la dècada del 2010 i el segon sinistre d'una aerolínia de baix cost a la Unió Europea.