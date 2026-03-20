Detingut a Llinars per un cas d'assassinat i drogues a Astúries

La Guàrdia Civil ha detingut aquest dimecres 18 de març un dels cinc individus implicats en l’assassinat d’un home ocorregut el 26 de gener de 2025 a la localitat de Lugo de Llanera (Astúries). Tot plegat s'ha fet en el marc de l’operació “Filbanks” amb el suport de la Policia Judicial francesa H.S.I, que ha detingut quatre persones més a Oviedo, Gijón (Astúries) i Orleans (França). En els escorcolls als domicilis, a més, els agents han confiscat de 34 quilos d’haixix.
El crim a Astúries, segons explica la Guàrdia Civil, va ser executat per un sicari contractat per una organització criminal establerta a Astúries i vinculada principalment amb el tràfic de drogues. L'autor material es va desplaçar des de França per cometre l’assassinat i va abandonar immediatament l'estat espanyol just després.
Els fets van passar cap a la mitjanit, quan la víctima, un home de 44 anys, es trobava amb dues persones més al seu vehicle a les immediacions de l'estació de tren de Lugo de Llanera. Després de patir una aparent punxada a la roda del vehicle, es va aturar al voral per demanar ajuda. En aquell moment, un altre vehicle es va aturar uns metres més endavant, en va baixar una persona i va matar l'home amb cinc trets. Les dues persones que acompanyaven la víctima van fugir del lloc i van ser altres usuaris de la via els que van alertar del que havia passat.
Les primeres investigacions dels agents van posar de manifest que es tractava d'un crim planificat. Les inspeccions van permetre descobrir que havien instal·lat un localitzador al cotxe de la víctima i que el pneumàtic havia estat manipulat. La Guàrdia Civil, a més, va comprovar que la víctima mantenia contacte amb grups criminals. S'especula, per tant, que el mòbil de l'assassinat està relacionat amb un deute derivat d’una compra de droga. La víctima, de fet, intentava fugir d’Astúries perquè l’havien amenaçat de mort si no pagava el deute.
Un sicari i una organització criminal
A partir d’aquell moment, la Guàrdia Civil va centrar la investigació tant en el localitzador trobat al vehicle de la víctima. Els agents van descobrir un grup de persones implicades en les amenaces de mort i també en la planificació i execució de l’assassinat. El grup estava format per amics personals de la víctima, membres de l’organització criminal que li havien venut droga i un sicari contractat per portar a terme l’assassinat.
Les persones més properes a la víctima van tenir un paper clau perquè van facilitar els mitjans necessaris perquè l’organització pogués conèixer en tot moment la seva ubicació. La banda va contractar el sicari, el va traslladar fins al lloc i va organitzar la seva fugida. El fet que l'autor material vingués d’un altre país va dificultar-ne el seguiment, ja que es va desplaçar per diverses províncies fins a França. Amb la col·laboració de la policia judicial francesa, van detenir-lo allà. El tribunal d’instància número 1 d’Oviedo ha tutelat l’operació.