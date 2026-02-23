La major part dels delictes a Llinars es cometen a l'AP-7

La Junta Local de Seguretat de Llinars del Vallès ha aprovat el Pla de Seguretat 2026-2029 i ha constatat que es mantenen els nivells baixos de fets delictius al municipi. En aquest sentit, s’ha precisat que les dades estan condicionades per l’activitat delictiva que es produeix a les àrees de servei de l’AP-7, on tenen lloc la majoria dels delictes que es registren.
En la majoria dels casos es tracta de delictes contra el patrimoni, com ara furts o delictes amb força contra vehicles. Pel que fa a l’activitat de la Policia Local, informa el consistori, ha augmentat un 20% l'activitat amb voluntat preventiva i de suport a la ciutadania en l’àmbit de la proximitat.
Un nou pla de seguretat
Així mateix, Llinars ha aprovat el Pla de Seguretat 2026-2029 en una reunió a Ca l’Alemany a principis de febrer, que ha estat presidida per l’alcalde, Martí Pujol, i que ha comptat amb la presència del regidor de Seguretat Ciutadana, Josep Aixandri, el primer tinent d’alcalde, Joan Ramon, i representants dels diversos cossos policials que operen al municipi.
Aquesta eina regula els objectius i les actuacions en matèria de seguretat pública que tenen lloc a nivell local. Té un caràcter transversal i participatiu, incorpora la perspectiva de gènere i és interseccional. És a dir: no té en compte només una sola característica de les persones (com el gènere), sinó la combinació de diversos factors que poden generar desigualtats o situacions de vulnerabilitat.
El pla té tres objectius: garantir espais públics i equipaments segurs, millorar la convivència i la cohesió social amb el reforç de la policia de proximitat i reforçar l’organització i la capacitat operativa de la Policia Local i del sistema municipal de seguretat.
Alhora, es compta amb un Pla d’Accions que s’estructura entorn a diversos objectius, que van des de la disminució de la incidència delictiva fins a la millora de la convivència, el civisme, la mobilitat i la seguretat viària, passant per l’adequació dels recursos humans i tècnics, la reducció de la incidència de les violències masclistes, la protecció davant els riscos naturals, sanitaris i emergències i el reforç de la seguretat i la ciberseguretat dels serveis i equipaments municipals, entre d’altres.
Lideratge de Llinars i més preotecció per a dones i infants
Tot plegat es concreta en 62 accions que liderarà i coordinarà la Policia Local de Llinars en col·laboració amb les diferents àrees i serveis de l’Ajuntament. En la redacció del Pla s’han tingut en compte de manera destacada aspectes com la convivència i el civisme, ja que, tot i no ser estrictament elements de seguretat en sentit tècnic, constitueixen factors clau en la percepció d’inseguretat per part de la ciutadania.
Per l’elaboració el Pla s’ha constituït una Comissió Local de Seguretat, que està formada per agents institucionals i tècnics vinculats als diferents àmbits de la seguretat. Aquesta comissió ha estat responsable de redactar el Pla, i continuarà exercint funcions de seguiment, implementació i avaluació.
La col·laboració entre diferents àrees i agents ha estat clau per elaborar el Pla. S’han fet grups de participació amb representants del teixit comercial, empresarial, social, comunitari i polític de Llinars del Vallès, que han ajudat a precisar una imatge de la situació que es viu el poble pel que fa a seguretat, detectar mancances i definir estratègies de millora.
El Pla s’ha alineat amb els principis de l’Agenda 2030, tant en la diagnosi com en la definició d’accions. A més, s’ha posat especial èmfasi en les problemàtiques que afecten amb més intensitat les dones i els infants, com ara la seguretat en l’àmbit domèstic. "Sovint queda fora del focus de les polítiques de seguretat però que és essencial per garantir el benestar i els drets fonamentals de les persones més vulnerables", han expressat des del consistori.