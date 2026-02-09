Conducció temerària i identitat falsa: detinguts per fugir d'un control a Llinars

Els Mossos van detenir el 30 de gener un home de 44 anys i una dona de 27 després de fugir d'un control policial a l'AP-7 a Llinars del Vallès. Els fets van passar després de les 16.00 hores a l'àrea de servei de Llinars, on una patrulla de paisà va detectar un vehicle que va canviar de direcció quan va veure el control. Els agents van indicar de forma clara al vehicle que s'aturés, però aquest va fugir en sentit nord, fent conducció.
Després d'uns 50 quilòmetres, el vehicle va agafar la sortida 71 a Aiguaviva, on una patrulla de trànsit del sector Girona el va aturar. En escorcollar el vehicle, hi van trobar 18 peces de roba amb l'etiqueta posada, sense que els ocupants poguessin acreditar que les havien comprat. El conductor va quedar detingut com a presumpte autor d'un delicte de conducció temerària.
Pel que fa a la dona, que anava de copilot, va mostrar als agents la foto d'un DNI, però la foto que hi apareixia no s'assemblava a la dona. Els agents van adonar-se que a la foto la dona tenia una piga i, en canvi, la dona que tenien davant no la tenia. Després de fer les comprovacions pertinents, els agents van corroborar que s'havia acreditat amb una identitat falsa, i que amb les dades vertaderes a la dona li constaven cinc ordres judicials de detenció vigents.
L'home va quedar en llibertat després de declarar en seu policial, mentre que la dona va passar a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Santa Coloma de Farners.