El Baix Montseny brilla amb els certificats Biosphere de compromís sostenible

Els municipis del Baix Montseny han destacat a l'entrega dels certificats Biosphere pel seu compromís amb la sostenibilitat. Ha estat durant la Jornada TurismeVallès que s’ha celebrat a Vilanova del Vallès aquest passat 19 de març. Aquest programa promou entre empreses, serveis, entitats i destinacions de les comarques de Barcelona una gestió respectuosa amb el medi ambient, la cultura i el retorn social i econòmic.
Està impulsat per la Gerència de Serveis de Turisme de la Diputació de Barcelona amb el suport de la Cambra de Comerç de Barcelona i implantat al territori per mitjà dels ens de gestió turística comarcals. Durant la Jornada s’ha presentat el Pla d’Accions del servei de Turisme del Consell Comarcal i s’ha fet entrega de distintius i diplomes a projectes de qualitat i sostenibles de la comarca.
Llinars del Vallès ha estat reconegut amb cinc certificats Biosphere, en concret, s’han reconegut la Fira dels Torrons, el Teatre Auditori, la UBIC i la casa rural Paratgea, a més de Llinars com a destinació Biopshere. Això fa que Llinars sigui el segon municipi del Vallès Oriental, només pel darrere de Granollers, amb més agents acreditats amb el distintiu Compromís per a la Sostenibilitat Turística Destinació de Barcelona.
A més, la Biblioteca Can Casas de Llinars del Vallès s’ha convertit en Punt d’Informació Turística -consideració que ja té l’Ajuntament- per la qual cosa entra a la xarxa de punts d’informació turística de qualitat que puguin donar suport a les Oficines de Turisme municipals i també les de la Xarxa d’Oficines de la Generalitat de Catalunya.
Segons el primer tinent d’alcalde de Llinars, Joan Ramon, aquest nou reconeixement consolida l’aposta que es fa des de Llinars pel turisme de qualitat, proximitat i sostenible. A més, ha posat èmfasi amb el fet que el certificat Biosphere inclou no només les iniciatives públiques, sinó també les de l’àmbit econòmic privat.
Sant Pere de Vilamajor i Gualba, guardonats
Sant Pere de Vilamajor hi ha estat present i ha rebut tres noves distincions. La Mongia ha renovat el certificat Biosphere i també ha obtingut el certificat de qualitat turística PIT del Vallès Oriental. A més, l’Ajuntament ha estat reconegut amb el certificat de destinació Biosphere. Els guardons els han recollit l’alcaldessa Jésica Pérez, la tinenta d’alcalde Susanna Martori i el coordinador de la Mongia, Higini Herrero. D'altra banda Gualba n'ha obtingut dos més, i per segon any consecutiu ha obtingut el segell Biosphere i l'acreditació com a Punt d’Informació Turística.