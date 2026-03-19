El Festival Circ Cric torna "amb força" aquesta primavera a Sant Esteve de Palautordera amb la seva 16a edició, que arriba després de les greus destrosses de la llevantada del passat 12 de febrer, que va "esquarterar" dues carpes de les instal·lacions. Amb el nou programa de 2026 el circ vol reafirmar-se com un espai de trobada entre l'espectacle, la natura i el públic. "L'episodi de vent ens ha recordat una de les veritats més profundes d’aquest art: el circ viu en estructures fràgils i efímeres", exposen.
En un comunicat a la premsa, el Circ Cric ha explicat que el procés de reconstrucció dels espais afectats ha estat també una manera de reivindicar els valors essencials del circ: la solidaritat, el treball en equip i el sentit de comunitat. Un dels espais que va quedar malmès es transformarà enguany en una nova glorieta per acollir concerts i activitats. "La força del vent pot estripar una carpa, el Circ Cric respon amb anys de trajectòria, amor immens per la professió i el suport d'un públic fidel que, edició rere edició, omple el festival d'energia i complicitat", afirmen.
Des del famós circ de Tortell Poltrona, van explicar que la ventada de febrer havia fet volar pels aires part del material que s'hi desava a l'interior, malgrat que ningú va prendre mal, es lones de les dues carpes van quedar totalment estripades i només es va salvar la carpa d'exhibició. "No recordo cap temporal d'aquesta magnitud", va explicar Montserrat Trias, del Circ Cric, a NacióBaixMontseny.
Festival Circ Cric 2026
Durant les setmanes de primavera, el Festival Circ Cric 2026 tornarà amb espectacles, música i activitats per a tots els públics. Entre els espectacles previstos hi haurà l'Embamba’t com a funció central, amb diverses representacions sota la carpa. També es comptarà amb els clàssics passeigs pel bosc del Montseny amb el follet Joan Grivé, una experiència familiar que combina natura i petites intervencions artístiques al llarg d’un recorregut pel bosc.
Alhora, les instal·lacions acolliran actuacions de circ de petit format en diferents espais, concerts i música en directe. "El circ és un ofici que es transmet de generació en generació, una manera d'entendre la vida que passa de mestres a aprenents, de famílies d'artistes a noves generacions que continuen mantenint viu aquest llenguatge universal", afirmen.