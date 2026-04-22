Lectures del Montseny per regalar aquest Sant Jordi

Arriba Sant Jordi i les viles del Baix Montseny s'ompliran d'activitats culturals i de paradetes de llibres i roses . L'abundància de la oferta literària fa que, a vegades, sigui complicat saber quin llibre escollir i que, al final, s'acabi optant per les opcions amb més ressò. A NacióBaixMontseny, en aquest article, oferim cinc recomanacions d'autors de la comarca. Són obres de tota mena i de tots els gèneres, que han estat reconegudes per la seva excel·lència, que ens parlen del Montseny o que han tingut bones ressenyes de la crítica.
Si una família, d'Alba Dalmau, és una novel·la que explora amb sensibilitat i imaginació els límits i les formes del concepte de família i que ha estat finalista al Premi Òmnium Novel·la de l’any 2025. La protagonista, Paloma, veu com la seva vida rutinària fa un gir inesperat quan comença a treballar com a auxiliar de vol. Lluny d’un entorn estable, amb uns pares que han optat per una vida alternativa a Mèxic i un tiet diplomàtic a Moscou, Paloma viu força desarrelada. El retrobament amb una antiga coneguda i, sobretot, la irrupció d’en Marcel, un apicultor peculiar, i la seva mare Simona, una àvia de caràcter difícil i passat colpidor, l’endinsen en una nova realitat afectiva.
Entre el cel i la terra, entre la fantasia i la quotidianitat, la novel·la planteja preguntes universals: què és realment una família? Es pot triar? Hi ha vincles més enllà de la sang? Amb un estil viu i suggeridor, Dalmau construeix en aquest obra un mosaic de relacions i emocions.
L’autora, Alba Dalmau (Cardedeu, 1987), formada en Comunicació Audiovisual i creació literària a la Universitat Pompeu Fabra, ja havia destacat amb El camí dels esbarzers (2019), un recull de relats ambientats en un poble fictici dels Estats Units que aborda temes com l’amor, la pèrdua o els conflictes socials amb una mirada crítica i profunda.
El llibre Poesia esparsa i inèdita de mossèn Pere Ribot, editada per Galerada, recupera textos fins ara dispersos d’una de les veus més singulars de la poesia montsenyenca de mitjans del segle XX. El volum contribueix a preservar i difondre el patrimoni literari de la nostra comarca i alhora permet redescobrir una poesia d’arrel bíblica, influïda per Prudenci i Paul Claudel, que es caracteritza per una intensitat espiritual i una gran solidesa formal.
Mossèn Pere Ribot (1908–1997) va ser rector de Sant Martí de Riells del Montseny des de 1941 i va destacar per la seva postura catalanista durant la postguerra. Va col·laborar en mitjans com Avui i Catalunya Cristiana i en obres com El Montseny (1975). Alguns dels seus poemes van ser musicats per compositors com Frederic Mompou. El 1983 Pere Ribot va rebre la Creu de Sant Jordi.
Montseny, una Biografia, és la novetat d'enguany de Jordi Cabré, que ha passat molts estius a Viladrau i es considera "montsenyenc adoptiu". El llibre de Cabré vol ser molt més que la història d'una muntanya: és el retrat d’un territori convertit en ànima, mite i memòria. A mig camí entre la crònica, l’assaig i el relat íntim, construeix la biografia sentimental del Montseny amb veu pròpia, capaç d’encarnar la bellesa i la ferida, l’arrelament i la transcendència, la natura salvatge i la petjada de la civilitat.
Amb una prosa viva, erudita i alhora irònica, l’autor ens guia per una mena de "missa pagana" que és una declaració d’amor "d’un fill" a la seva muntanya. El Montseny, a les pàgines del llibre, es converteix en un espai físic i un símbol, que és escenari d’històries, creences i transformacions col·lectives, però que també és un refugi íntim.
Jordi Cabré (Barcelona, 1974), advocat, periodista i escriptor amb una trajectòria literària consolidada, guanyador del Premi Sant Jordi de novel·la amb Digues un desig. L'autor posa al servei d’aquesta obra una mirada narrativa i reflexiva per oferir un llibre que parla de tota la comarca. "El que m'agrada més del Montseny és perdre-m'hi per després poder tornar", va explicar l'autor en una presentació a la comarca.
Set de Poder és el thriller polític de moda a Catalunya i està escrit per un bredenc, Bernat Gimeno, amb una llarga experiència en l'àmbit de la comunicació política i que ha treballat en dos departaments de la Generalitat encapçalats per ERC. La novel·la, publicada per l’editorial Rosa dels Vents, narra la història d’una líder d’extrema dreta independentista, Clara Montfort, i les seves maniobres per prendre el control del seu partit.
En paral·lel, un periodista es dedica a investigar els moviments de Montfort per aconseguir el poder. “Jo convido els lectors a llegir la novel·la i treure les seves pròpies conclusions”, subratlla Gimeno en preguntar-li per un possible paral·lelisme amb la líder d’Aliança Catalana, Sílvia Orriols. Gimeno explica que l’element central de la trama és el poder com a concepte, amb dues històries que van avançant en paral·lel i al final es troben.
La novel·la recull una nota a l’inici que explicita que les formacions polítiques, les capçaleres dels diaris, els personatges i les trames que hi apareixen són fruit de la imaginació de l’autor, però Gimeno constata que “és inevitable que es puguin construir paral·lelismes”. “El lector podrà dir ‘em recorda a no sé qui, és lògic i normal, però la trama és una ficció total. Seria difícil que es pogués reproduir a la vida real”, explica.
El pont de les mentides és el nou llibre de l’escriptor bredenc Jordi Coll que combina intriga, tensió i un assassinat envoltat d’enigmes. La novel·la torna a estar protagonitzada per l’inspectora Renée Colomé, reconvertida en detectiu privada, que rep l’encàrrec de trobar la Mandy, la principal sospitosa de l’assassinat del seu germà Damien. El jove ha aparegut mort al seu cotxe, de nit, en un pont que connecta el poble de Santa Clara amb el castell on viu la seva família.
L’assassinat s’ha dut a terme de manera molt escabrosa i sembla que la Mandy va ser una de les últimes persones que el van veure viu. A la novel·la, els Mossos emeten una ordre de cerca i captura perquè sospiten d’ella. La marquesa de Montsec, l’àvia de la Mandy i en Damien, encarrega la investigació del cas a la Renée perquè esbrini on és la seva neta i qui és el responsable de l’assassinat.
Jordi Coll Vinyoles (1965), terrissaire i escriptor, va començar la seva trajectòria literària el 2021, quan es va autopublicar la seva primera novel·la, L’increïble cas de l’ardiaca de noranta anys, que va rebre molt bones crítiques. Coll s’ha especialitzat en novel·la policíaca i amb l’editorial Rosa dels Vents ja ha publicat les novel·les El preu de la sang i Segrest a l’estany, també protagonitzades per Renée Colomé.
La traducció de Josep i els seus germans, de Thomas Mann, a càrrec de Ramon Monton i Lara, ha estat reconeguda amb l’11è Premi PEN Català Montserrat Franquesa. L’obra, considerada una de les grans fites de la narrativa del segle XX, desplega una recreació rica i complexa del relat bíblic de Josep, combinant aventura, reflexió filosòfica i profunditat psicològica. La versió catalana destaca per la fidelitat al text original i la gran laboriositat de la feina amb què ha traduït aquesta extensa obra. Monton, quen va rebre el premi per aquesta tasca, va assenyalar la "invisibilitat com una de les facultats dels traductor", és a dir, la capacitat de transmetre el mateix significat, estil i emoció de l’obra original.
Ramon Monton i Lara de Cardedeu és traductor i escriptor, especialitzat en literatura alemanya i anglesa. Ha traduït autors com Elias Canetti, Robert Musil i Bertolt Brecht. Al llarg de la seva trajectòria ha rebut diversos reconeixements, com el Premi Ciutat de Barcelona de traducció (2015), i s’ha consolidat com una figura clau en la difusió de la literatura alemanya en català.