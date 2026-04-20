Sant Jordi 2026 al Montseny: totes les activitats previstes a la comarca

El Baix Montseny es prepara per viure la diada dels llibres, les roses i els enamorats amb una extensa programació a totes les viles de la comarca. Els carrers i les places de les viles montsenyenques, com cada any, s'ompliran de color i de cultura amb paradetes i desenes de propostes per a tots els públics. La diada, a més, coincidirà amb l'Abril per la Llengua de Sant Celoni que, des de principis de mes, fa recomanacions de lectures cada dia a les xarxes socials.
A Sant Celoni, Sant Jordi començarà el 22 d'abril amb l'espectacle "Som art" a càrrec d'Escènica, de l'Escola Municipal de Música i Teatre, a les 19:30 hores. Es tracta d'una obra que reflexiona sobre la importància de l'art a les nostres vides i que s’emmarca dins la celebració de la Revetlla de Sant Jordi a la Biblioteca. En aquesta iniciativa també s'hi inclou l'hora del conte a Plaça, a les 17:30 hores, amb "La llegenda de Sant Jordi i altres contes populars catalans". Es tracta d'una activitat familiar sense inscripció a càrrec del narrador Joan de Boer a la plaça de la Biblioteca .
L'endemà, la plaça de la Vila s'omplirà amb parades de llibres, roses i estands de les entitats del municipi. Cap a les 18 hores, també a la plaça de la Vila, tindrà lloc una ballada de Sardanes de Sant Jordi amb la cobla Mil·lenària de la vila de Perpinyà. A Cardedeu, la plaça de l'Església i la plaça Joan Alsina també s'ompliran de paradetes de llibres del 22 d’abril a les 9 hores al 23 d’abril a 20 hores.
Llinars del Vallès
A la plaça dels Països Catalans durant tot el dia hi haurà parades de llibres i roses. A les 17 hores començarà l'espectacle “Aquí comença la història” de la companyia de circ EIA, a la plaça dels Països Catalans. Tot seguit, a les 18 hores, es farà una ballada de sardanes a càrrec de la Cobla els Lluïsos de Taradell un concert coral de Sant Jordi a càrrec de la Coral Turó del Vent a les 19:30 hores, a la Sala infantil de la Biblioteca Can Casas.
Santa Maria i Sant Esteve de Palautordera
A Palautordera el dia de Sant Jordi, hi haurà parades als carrers i les places del centre del poble. A partir de les 17:30 hores hi haurà l'espectacle de circ sobre rodes a la plaça de la Vila, mentre que a les 18:30 hores hi haurà el concert d'Ària Lua, Ayde i Joan Peiró a la plaça Major. El mateix 23 d'abril hi haurà la presentació del llibre edició especial d'Amor en blanc i negre a El Colmado.
A Sant Esteve de Palautordera totes les activitats es duran a terme entre la plaça de l’Església i la plaça de la Vila. Hi haurà parades de llibres i roses tota la tarda i la quarta edició de la iniciativa col·laborativa "Llibre Gegant", a les 16:30 hores. També es projectarà el documental 1977 - Primer Sant Jordi a Sant Esteve i a les 17:30 hores es podrà veure el contacontes "La princesa, el drac i la llegenda de Sant Jordi". Per acabar la jornada, a les 18 hores, hi haurà el concert EMM de música i poesia.
Sant Antoni de Vilamajor i Vallgorguina
A Sant Antoni de Vilamajor de 9 a 20 hores el porxo de Can Sauleda acollirà la tradicional diada de Sant Jordi amb parades de llibres i roses durant tot el dia, i la presència d'autors locals que compartiran les seves obres amb el públic. A partir de les 18 hores, al mateix porxo, es farà un concert dels Beastie Kids i entre les 19 i les 20 hores tocaran els Backtrack, un duo de quilòmetre zero especialista en versionar els grans èxits de sempre.
A Vallgorguina les parades de les entitats del poble seran a la plaça de la Vila de 8 a 20 hores. A les 11 hores serà el torn de les titelles infantils: La Gallina dels Ous d'Or. A les 16:30 hores la plaça de la vila serà escenari del passeig de CIRC la Tête de l'escola. A continuació, a les 16:45 hores El Caliu organitza la Gran Quina de Sant Jordi i a les 18 hores tindrà lloc un berenar amb coca i beguda. Tot seguit, a les 18:15 hores s'entregaran els premis Concurs de Microrelats i a les 18:45 hores es podrà veure l'actuació de la Coral Caliu.
Riells i Viabrea
Riells i Viabrea celebra el Sant Jordi amb en el marc del tercer Aplec de cultura popular catalana. De 16 a 18 hores hi haurà mostra de puntaires a càrrec del Casal dels Avis. De 16:30 a 19:30 hores tindrà lloc la mostra d’entitats de Riells i Viabrea i la signatura de llibres d’autors locals, amb la participació de Maria Freixenet, Marc Serraclara i Josep Ventura.
De 16:30 a 19 hores es podrà gaudir de la Biblioteca al carrer, a càrrec de la Biblioteca Pompeu Fabra. A les 16:45 hores es farà un berenar popular amb xocolatada familiar, a càrrec de l’associació Ambtu. Tot seguit, es farà el repartiment de roses als assistents de la diada. De 16:30 a 19 hores tindrà lloc el taller de manualitats per a infants “Vidrieres en forma de rosa”, a càrrec de la Comissió de Festes. A partir de les 17 hores es farà el concurs per a joves “Ho sap o no ho sap”, organitzat per l’Àrea de Joventut, amb obsequis per als guanyadors i guanyadores.
De 17 a 19 hores hi haurà el taller infantil de confecció de dracs de Sant Jordi amb taps de suro i també jocs tradicionals de fusta. A les 17:15 h tindrà lloc una mostra i exhibició de gralles amb repertori popular català, a càrrec de la companyia Graiatus. A les 17:45 es farà l’encesa de la bèstia de foc La Vírbola, a càrrec de la Colla de Diables. A les 18 hores començarà l’audició i ball de sardanes, amb la Banda i Cobla Col·legi Santa Maria de Blanes i la col·laboració de la Colla Sardanista de Riells i Viabrea.
Cap a les 19:30 hores, després de l’audició de sardanes, tindrà lloc la 13a edició del recital “Posem veu als nostres poetes”, a càrrec de l’ANC de Riells i Viabrea i alumnes de l’IES El Bruc.
Breda, Hostalric, Arbúcies i Sant Hilari
El 23 d’abril a Breda hi haurà parades de llibres i artesania a la plaça de la Vila durant tota la jornada. A la tarda, a les 17:30 hores, hi haurà una sessió de contes a càrrec de la companyia H6 Teatre. De 17 hores a 19 hores, els més petits també podran gaudir del taller de manualitats "Viseres de Sant Jordi", a cura de l’agrupació Creativa.
A Hostalric hi haurà venda de llibres i roses a diversos punts de la població a càrrec d’entitats i establiments locals. La Biblioteca Modest Salse organitza un taller de manualitats de Sant Jordi amb inscripció prèvia i a les 19 hores a la Plaça M. Teresa de Gelcen tindrà lloc el lliurament de premis del VII Concurs de punts de llibre, IV Premi Montserrat Casas de Treballs de Recerca de Batxillerat, XVII Premi literari poesia Modest Salse i XVIII Premi literaris narrativa curta Modest Salse. A continuació, es podrà gaudir de l'actuació del grup “Red Moon”, combo de l'Escola de Música d'Hostalric.
A Arbúcies, durant tot el dia, hi haurà parades de roses i llibres i jocs tradicionals de fusta a la plaça de la Vila. A la placeta de les Olles, Estenem poesia, un espai obert d'Òmnium per intercanvi i lectura de poemes. De 16 a 18 hores de la tarda al Museu Etnològic del Montseny es fa un joc d'escapada i, de 16 a 19 hores, a la Biblioteca, jocs de taula per a nens de 3 a 12 anys. A les 18 hores serà el torn de les sardanes amb la Cobla Foment del Montgrí a la plaça de la Vila.
A Sant Hilari Sacam, al matí, hi haurà activitats dirigides a les escoles: l’espectacle “El castell del drac”, contes, la creació d’una auca i poesia. A la tarda hi haurà música i una taula d’autors locals. Durant tot el dia, a més, hi haurà parades de llibres i roses i Òmnium Cultural repartirà poesia. A més, el dissabte 25 d’abril la coral de Can Blat i Càritas celebraran la festa de Sant Jordi a les 17 hores a la Sala Noble.