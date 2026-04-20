El Govern desplegarà una oficina mòbil a Sant Celoni

La capital del Baix Montseny, Sant Celoni, serà un dels municipis on el Govern desplegarà el servei d'Oficines d'Atenció al Ciutadà (OAC) mòbils per arribar a municipis on ara no hi ha possibilitat de fer tràmits directes amb la Generalitat. Cinc vehicles faran diferents rutes per arribar a totes les comarques. Les visites duraran entre una hora i mitja i tres hores, durant les quals un agent digital atendrà la ciutadania que necessiti ajuda per fer gestions en línia relacionades amb la renovació de certificats, demanar ajudes o fer consultes diverses.
El servei té un pressupost de 2,43 milions d'euros per a aquest any i el vinent, i s'estima que es podran atendre 600.000 persones. Les oficines itinerants visitaran els pobles un cop cada quatre o cinc setmanes amb sessions d'atenció que habitualment es faran als matins. El calendari es pot consultar a través d'internet o bé del telèfon 012.
Cada ruta disposa d'una furgoneta, un conductor i un agent que atén la ciutadania i l'ajuda a fer els tràmits. Els vehicles tenen un espai interior habilitat amb un despatx climatitzat on es fa l'atenció presencial, però també disposen d'un taulell amb un ordinador portàtil pensat per fer tràmits sense ajuda -adreçat a persones que són autosuficients a l'hora de fer tràmits, però no tenen ordinador o connexió a internet-. Els vehicles són accessibles per a persones amb mobilitat reduïda i tenen habilitat un espai d'espera exterior.
La Generalitat garanteix que es podran fer els tràmits siguin quin sigui el poble perquè les furgonetes estan equipades amb un sistema d'agregació de connexions que permet combinar diferents línies de telefonia mòbil per garantir una connexió "estable i de qualitat", encara que siguin zones on habitualment hi hagi problemes de cobertura.
Un nou model transversal d'atenció ciutadana
El Govern ressalta que les oficines mòbils formen part d'un nou model d'atenció ciutadana per fer que els tràmits siguin més accessibles per a tothom. Així, abans que acabi la legislatura està previst que entri en servei una xarxa d'onze OAC integrades que arribarà a totes les vegueries. La intenció és que ofereixin diversos serveis en un únic punt d'accés i redueixin desplaçaments i temps d'espera.
El nou model combina nous canals digitals com l’Oficina Virtual -en marxa des del desembre passat per poder fer tràmits amb videoatenció-, els punts d’atenció personalitzada amb videoatenció i la renovació del portal gencat.cat.