Detingut un home acusat d'agressió homòfoba durant el Pride Barcelona

La Guàrdia Urbana de Barcelona ha informat que aquest dijous va detenir un home acusat d'una agressió homòfoba durant el pregó del Pride de Barcelona. El president del comitè organitzador de l'Orgull, Ferran Poca, ha exposat que l'individu "va amenaçar amb una ampolla de vidre" una parella "per ser homosexuals i anar agafats de la mà". El col·lectiu ha condemnat "qualsevol forma de violència, discriminació o delicte d'odi contra les persones LGTBIQ+" i ha expressat la seva solidaritat cap als afectats. L'organització ha recordat que durant l'esdeveniment s'han habilitat Punts Liles per atendre i actuar davant de qualsevol agressió o conducta LGTBIQ-fòbica. També han agraït la ràpida intervenció dels agents.\r\n