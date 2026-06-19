El líder de Vox a Valldoreix deixa la política per fer-se capellà

Canvi radical de carrera professional del líder de Vox a Valldoreix, únic vocal de l'extrema dreta a la junta de veïns al poble. Juan Pich-Aguilera ha anunciat aquesta setmana que deixa el càrrec com a vocal de l'Entitat Municipal Descentralitzada (EMD) perquè iniciarà la seva formació religiosa per fer-se capellà. Segons ha explicat el Tot Sant Cugat, Pich-Aguilera ingressarà a partir del pròxim curs al Seminari de Terrassa, motiu pel qual aquest dijous s'ha acomiadat de la resta de vocals.
Pich-Aguilera ha detallat davant els seus fins ara companys de junta que afronta la nova etapa "molt content i il·lusionat" i ha vinculat les dues etapes, tant a la política com pròximament al sacerdoci: "Fins ara el meu camí era el servei al poble. A partir d'ara serà un servei terrenal orientat a un servei etern", segons declaracions recollides pel citat mitjà. Els vocals del PP, ERC, Junts, el PSC i la CUP han mantingut el fair play i li han desitjats encerts en la seva nova vida.
El germà, un "ultra de Déu"
El cognom Pich-Aguilera no és nou en el món eclesiàstic. Tal com va revelar aquest diari arran d'una sèrie d'investigacions, el germà del fins ara vocal de Vox a Valldoreix és un dels "ultres de Déu". Es tracta de Pablo Pich-Aguilera, de l'església de Sant Mateu, a Nou Barris. Ja fa anys que s’ha produït una efervescència dels grups catòlics conservadors i en aquests moments això s’ha intensificat. Les parròquies amb rectors o vicaris nítidament conservadors ja són moltes i formen un univers amb tots els matisos del catolicisme més ranci. I Pich-Aguilera és una d'aquestes figures en ascens.
A Sant Jordi de Vallcarca, on hi ha un dels sacerdots d'aquest grup, s’han produït protestes de veïns del barri per algunes de les seves activitats. El rector Gómez Mir va voler acollir una xerrada del sacerdot argentí Javier Olivera Ravasi. L’acte va ser inspirat i organitzat per Pablo Pich-Aguilera, molt actiu a les xarxes, però Juan José Omella el va suspendre en saber-se que Olivera està vinculat al grup La Sagristia de la Vendée, membres de la qual van protagonitzar una forta controvèrsia quan van pregar perquè el papa Francesc “anés al cel com abans millor”. Pel mateix motiu, el cardenal també va prohibir una xerrada a la mateixa parròquia d’un altre capellà argentí, Christian Viña. Caldrà veure si el germà, ara que deixa Vox, se situarà en aquests grups ultracatòlics que afloren a Barcelona.