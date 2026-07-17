Maria Vila, primera candidata d'Alhora per a les municipals

L'advocada Maria Vila serà la cap de llista d'Alhora a Sant Cugat del Vallès, convertint-se així en la primera candidata oficial del partit impulsat per Jordi Graupera a les eleccions municipals. Amb aquesta aposta, la formació independentista comença a desplegar la seva estratègia local en una de les places més disputades de l'àrea metropolitana.
Més enllà de la seva trajectòria en el món del dret, Vila compta amb una sòlida presència en els mitjans i tertúlies. De fet, és especialment coneguda per la seva faceta com a analista de l'actualitat i col·laboradora de Nació, on escriu habitualment articles d'opinió sobre la política del país.
L’acte de presentació, aquest dijous, va comptar amb la participació de la vicepresidenta del partit, Júlia Ojeda, i de Ferran Ferran, un dels principals impulsors d'Alhora a la ciutat vallesana.
Alhora, lluny d'entrar al Parlament
El març del 2024 la consellera d'Educació de l'1-O, Clara Ponsatí, va escenificar el trencament amb Puigdemont i Junts i va anunciar la creació d'un nou partit de la mà del filòsof Jordi Graupera. L'objectiu era ser alternativa al triplet de partits independentistes de cara a uns futurs comicis, però l'avançament electoral ho va precipitar tot.
Alhora va tenir el mèrit d'aconseguir els avals necessaris per presentar-se a les eleccions en temps rècords, però els resultats no van ser els esperats. Ponsatí va ser la candidata a la presidència i va fer tàndem amb Graupera en una llista que incorporava personalitats mediàtiques i socials per donar-li un perfil cívic. Però tot just va aplegar 13.759 vots i va quedar-se molt lluny d'entrar al Parlament. Ponsatí va anunciar que es retirava de la primera línia política i Graupera aspira a reflotar el projecte de cara a les municipals del 2027. El filòsof continua actiu a les xarxes, fa un pòdcast polític i ha impulsat iniciatives de voluntariat amb rerefons polític.