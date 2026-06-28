S'incendia un xiprer durant un acte de la Festa Major de Sant Cugat

Un espectacular incendi ha marcat aquest la Festa Major de Sant Cugat del Vallès d'aquest diumenge, quan un xiprer situat a la plaça d'Octavià, davant del Monestir, s'ha incendiat durant la Trobada d'Entremesos. Les espurnes dels Diables de Torredembarra, colla convidada a la celebració, han saltat fins a l'arbre just quan accedien a la plaça des del carrer de Sant Medir, provocant que el fullatge comencés a cremar.
Els primers a actuar han estat els efectius de l'ADF, que han aconseguit controlar ràpidament les flames. Tot i això, el foc ha continuat actiu a la base del xiprer fins a l'arribada dels Bombers, que, cinc o deu minuts després, han remullat completament l'arbre per extingir l'incendi i evitar que es revifés.
L'incident no ha causat cap persona ferida, però el xiprer ha quedat greument afectat, amb bona part del fullatge completament calcinat. Tot i l'espectacularitat de les flames, l'Ajuntament ha assegurat que la integritat de l'arbre no perilla gràcies a la ràpida intervenció dels equips d'emergència, que va evitar que el foc afectés el tronc.
Activitats suspeses temporalment
Arran de l'incident, s'han suspès totes les activitats previstes a la plaça d'Octavià durant la tarda i la zona s'ha perimetrat per facilitar les tasques de neteja i garantir la seguretat. La previsió és que l'activitat es reprengui a les 22:30 hores amb el concert del grup Fetus.