Ferrocarrils oferirà servei ininterromput durant les festes majors de Sant Cugat i Rubí

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) oferirà servei ininterromput durant les quatre nits principals de les festes majors de Sant Cugat del Vallès i Rubí, és a dir, les nits del 25 al 28 de juny. El reforç de trens es farà a la línia S1 (Terrassa) i consistirà en una freqüència de pas d’un tren per hora i sentit, al llarg de tota la nit, durant quatre nits consecutives. Els trens nocturns donaran servei a totes les estacions de la línia S1, entre Terrassa Nacions Unides i Pl. Catalunya.\r\n\r\nAmb aquesta mesura, que FGC ha implementat els darrers anys amb un bon nivell d’utilització, la companyia vol donar resposta al previsible augment de la demanda i afavorir la mobilitat de les persones que vulguin assistir a alguns dels actes nocturns programats durant les festes majors de Sant Cugat del Vallès i Rubí. Els horaris d’aquest reforç de servei es poden consultar al web de Ferrocarrils www.fgc.cat i a l’aplicació per a mòbils de la companyia.\r\n