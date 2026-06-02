Cerdanyola rebutja annexionar-se a Sant Cugat i defensa la continuïtat del municipi

L’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès ha formalitzat la seva oposició a la proposta de segregació de Bellaterra i la seva incorporació al municipi de Sant Cugat del Vallès. El ple municipal ha aprovat per unanimitat la inadmissió de les al·legacions presentades per la comissió promotora Bellaterra–Sant Cugat, després d’analitzar els informes tècnics i jurídics elaborats durant la tramitació de l’expedient.
Segons el consistori, la iniciativa no compleix diversos requisits exigits per la normativa vigent i podria generar efectes negatius sobre l’equilibri territorial, econòmic, social i institucional de Cerdanyola.
Un dels principals arguments que sustenten la decisió és la manca de continuïtat urbana entre Bellaterra i Sant Cugat. Els informes municipals assenyalen que entre els dos nuclis existeixen importants barreres físiques, com l’autopista AP-7, la línia dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) i diverses zones no urbanitzables, elements que impedeixen considerar que hi hagi una connexió territorial contínua.
Els tècnics municipals també conclouen que no hi ha motius objectius que justifiquin una modificació dels límits municipals des d’una perspectiva geogràfica, administrativa o econòmica. En aquest sentit, remarquen que els serveis públics es presten amb normalitat des de Cerdanyola i que la petició respon principalment a una voluntat veïnal, una circumstància que, segons la legislació, no és suficient per avalar una segregació.
Els informes jurídics afegeixen que una eventual separació de Bellaterra comportaria la desaparició de l’actual Entitat Municipal Descentralitzada (EMD), ja que aquesta figura administrativa està vinculada legalment al municipi de Cerdanyola.
Malgrat el posicionament contrari del consistori, el procediment continuarà el seu curs administratiu. Ara serà la Generalitat de Catalunya qui haurà d’analitzar la documentació i emetre una resolució definitiva sobre la proposta d’alteració del terme municipal. La normativa estableix un termini màxim de sis mesos per resoldre l’expedient un cop aquest estigui complet.
Paral·lelament, el govern municipal ha anunciat la voluntat d’impulsar abans de final d’any un nou conveni amb l’EMD de Bellaterra, amb l’objectiu d’ampliar competències, millorar el finançament i reforçar la capacitat de gestió de proximitat de l’entitat.