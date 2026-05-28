Confirmen un cas de pesta porcina a Sant Cugat

La Generalitat ha confirmat tres nous casos positius de pesta porcina africana (PPA) dins la zona d'alt risc, dos a Barcelona i un a Sant Cugat. D'aquesta manera, el total de positius des de l'inici del brot ascendeix fins als 325 senglars. Des del primer cas detectat a finals de novembre s'han analitzat 5.983 senglars, dels quals 5.658 han donat negatiu.

Segons el balanç setmanal del Departament d'Agricultura, en els últims set dies s'han capturat 370 senglars dins la zona infectada (zona d'alt risc i zona de baix risc) i les captures en aquesta ja sumen un total de 6.127. Dins la zona d'alt risc hi ha instal·lades 44 trampes i 63 trampes col·lectives per evitar la sortida i entrada d'animals i erradicar la malaltia.

Pel que fa al dispositiu que hi treballa, en l'última setmana ha comptat amb 1.963 efectius.

El Departament d'Agricultura també coordina i autoritza les captures en la zona de baix risc, en col·laboració amb les societats de caçadors i ajuntaments. Segons detalla, en l'últim cap de setmana va dur a terme 3 batudes, amb la participació de 53 caçadors i 58 gossos.