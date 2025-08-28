Mor un motorista en un accident a Sant Cugat

Un motorista ha mort en un accident a Sant Cugat del Vallès aquest passat dimecres 27 d'agost. Els fets van tenir lloc a la carretera BP-1417, en concret, al punt quilomètric 5,7. Segons han informat des de Trànsit, els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís a les 20:19 hores i, tot seguit, es van desplaçar al lloc dels fets juntament amb els serveis d'emergències.
L'accident va implicar una motocicleta que, segons informen, hauria estat envestida per un turisme. Es desconeixen les causes exactes de la col·lisió i els agents estan investigant per aclarir els fets. A conseqüència del sinistre, va morir el motorista. Es tracta d'un home de 29 anys i veí de les Franqueses del Vallès. A més, també hi va haver una persona ferida en estat greu que els efectius del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) van traslladar a l’hospital Parc Taulí de Sabadell i dues persones ferides en estat lleu que van ser traslladades a l’hospital de Granollers.
Arran de l'accident, que va obligar a tallar la via fins a les 3:08 de la matinada, es van activar nou patrulles dels Mossos d’Esquadra, tres dotacions dels Bombers de la Generalitat i cinc unitats terrestres del Sistema d’Emergències Mèdiques. Amb aquesta víctima són 94 les persones que han perdut la vida a les carreteres catalanes enguany, 29 de les quals motoristes.
El Servei Català de Trànsit, en un comunicat, ha posat a la disposició dels familiars de les víctimes el Servei d'Informació i Atenció a les Víctimes de Trànsit (SIAVT), que ofereix acompanyament i suport psicològic. Alhora, també dona orientació i informació sobre els tràmits a fer després del sinistre i aporta informació sobre els seus drets i els recursos existents.